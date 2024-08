Pellegrini, espera sin desesperar el último día del mercado en el Betis

Sevilla/Manuel Pellegrini mostró su satisfacción por la clasificación lograda ante el Kryvbas, con la que su Betis certifica su cuarta participación europea. El primer objetivo de la temporada está coseguido y ahora el técnico espera, ajeno a rumores y especulaciones, a ver cómo se desarrolla este viernes el último día del mercado de fichajes antes de analizar cómo queda la plantilla.

“Lo más importante era lograr la clasificación para la Conference League. Era el objetivo y faltaba dar un paso importante que dimos en esta elimionatoria. Con el objetivo cumplido ahora tiene que haber un plantel suficiente para afrontar tres competiciones, ya que el reto es pasar a la siguiente ronda”, manifestó el chileno, feliz por la actuación de varios de sus jugadores que se reivindicaron en el campo: “Me alegro por todos los jugadores cuando tienen actuaciones individuales importantes. Así es como meten presión para ser titulares. Me alegro por Abde y Rodri, también por Sergi Altimira e Iker Losada, que deben demostrar que están capacitados para estar en el Betis. Con ese rendimiento como el de Abde es difícil que no sea titular”, dijo sobre el internacional marroquí.

Ahora queda ver qué pasa con el mercado en un día en el que debe llegar, eso espera el Ingeniero, el sustituto de Fekir, en Abu Dhabi para cerrar su traspaso con el Al-Jazira. “Con Vitor Roque la plantilla estaba definida. Con cualquier salida hay un déficit, así que veremos quién llega y quién viene y el sábado hablaremos con más tranquilidad”, dijo.

En cualquier caso, debe haber movimientos antes del cierre de la ventana de fichajes estival y vive este tiempo sin estar pendiente de “especulaciones y rumores”. “Tengo conversaciones con los dirigentes del club y desde luego la salida de un jugador como Fekir debe ser reemplazada. Una vez que acabe todo analizaremos cómo queda la plantilla. Debe haber rotaciones, claro, pero también una jerarquía en el equipo”, indicó el técnico demandado la llegada de un jugador importante en lugar de Fekir.

Pellegrini fue cuestionado también por la polivalencia de Ricardo Rodríguez, que jugó en dos posiciones distintas. “Puede jugar de lateral izquierdo o de central. No ha tenido pretemporada y lo estamos poniendo en forma poco a poco. A medida que se ponga a tono nos rendirá en las dos posiciones. Diego Llorente no había descansado y con 3-0 era una buena ocasión para cambiarlo y por eso jugó de central Ricardo”, explicó el preparador heliopolitano, “muy contento por cumplir 200 partidos en una institución tan grande como el Betis y con el cariño de la afición”. “Hay que seguir tratando de responder a esa exigencia y que el club esté en lo más alto dentro de una realidad económica que no se puede obviar”.

El domingo volverá a jugar el conjunto verdiblanco, con una visita al Santiago Bernabéu “siempre es un reto”. “Vamos a salir como siempre a jugar y no sabemos con qué Real Madrid nos vamos a encontrar, pero me gusta ver una mecánica de juego definida ante cualquier rival”.