Pellegrini: "Ganaron ellos, no hay que darle más vueltas"

Sevilla/Arrancó el Real Madrid, lo hizo justo antes del parón internacional para reducir a cuatro puntos su persecución con el Barcelona y lo hizo a costa de un Real Betis digno, bien plantado, sin asumir demasiados riesgos más allá de los justos y necesarios, pero fiel a su idea a pesar de la tarea de competir en un escenario tan correoso.

“Los controlamos bien durante todo el partido”, afirmó Manuel Pellegrini en la sala de prensa del Santiago Bernabéu. “Hemos jugado tres partidos y en los tres hemos quedado conformes, pero con el convencimiento que tenemos que mejorar”, añadió más tarde.

El chileno volvió a repetir con Ruibal en la posición de 9. Avisó en la previa. “Aitor –entre otros– seguirá siendo importante en ataque”. Apostó por tercera jornada consecutiva de liga con el catalán como delantero, aunque sus esfuerzos en la contención apagaron su llama hasta que Vitor Roque ocupó su sitio en el minuto 56.

“Les creamos algunas ocasiones, lo que menos nos faltó fue atrevimiento porque salimos a por el partido desde el inicio”, respondió a la pregunta sobre si su equipo pecó de falta de mordiente en ataque.

Los cambios vigorizaron al Betis antes de la hora de juego, hasta que los de blanco combinaron en pocos toques como no habían hecho hasta entonces. Mbappé hizo su primer gol, después llegó el segundo tras un penalti dudoso a Vinícius que Alberola Rojas señaló posteriormente tras revisarlo en el VAR. “Me acuerdo de este mismo árbitro que la temporada pasada desestimó un penalti a favor nuestra similar, aquí estimó que sí que era”, espetó el Ingeniero con cierta sarna.

El Betis aguantó, hasta que la transformación del francés terminó de cerrar el partido. Pellegrini no volvió a valorar esa acción ante la reindicia de si era justa y punible esa acción. “Ganaron ellos, no hay que darle más vueltas”, incidió sin entrar en más especulaciones y supuestos.

Por otro lado, el técnico no quiso hacer muchas valoraciones sobre su posición clasificatoria, en 17º lugar tras tres partidos disputados -uno menos que el resto de equipos, junto al Getafe-. "Tener un partido menos de cuatro desvirtúa todo completamente. Cuando jugamos ese partido veremos en qué lugar quedamos. No me preocupo de la tabla ahora mismo", dijo.