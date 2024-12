Pellegrini: "Parecía que jugábamos con una losa encima"

En un mal partido de su Betis, Manuel Pellegrini hizo gala de su particular pragmatismo y destacó la importancia de la victoria ante el mal momento del equipo, que superó al Sant Andreu de Segunda RFEF con mucho sufrimiento para estar en el sorteo del lunes (13:00). Poco análisis y mucho alivio porque sus jugadores "parecieron salir con una losa" y para recuperar la confianza no hay nada mejor que las victorias.

"Sabíamos que el partido sería complicado. Primero por la superficie, césped artificial, después por el rival y tercero porque estamos pasando un momento complicado", indicó el técnico verdiblanco, consciente de que el bache de resultados se nota: "Parecía que jugábamos con una losa en el primer tiempo sin hacer tres pases seguidos", explicó el entrenador, que con los cambios hubo una mejoría en la segunda parte.

Es por ello que al final "ganar era lo más importante para pasar de ronda" y, anímicamente, para que el grupo "se quite presión" de encima, porque la "ausencia de mediocampistas se nota en el juego y por eso viene bien ganar para salir de la racha de derrotas y coger confianza", indicó.

El Ingeniero dio valor a la entrada del canterano Mateo Flores, clave para "controlar el partido en el medio con más asociaciones". "Los dos equipos tuvimos oportunidades claras", dijo Pellegrini que recordó que el si el Sant Andreu hubiese hecho el 2-1 en esa clara triple ocasión "el partido hubiese cambiado". "Hubo un par de de acciones conflictivas en ambas áreas, ellos reclaman un penalti de Sabaly pero también hay otro en el área", señaló antes de referirse a la pena máxima errada, otra más, por su equipo: "El penalti lo atajó el portero, pero estuvo atento Bartra para marcar". "En el segundo tiempo hubo una mejora importante y ojalá nos sirva para el futuro", incidió.

Sobre el rival no quiso destacar un jugador en particular, sino que "el equipo jugó muy bien, tocando balón y asociándose". "No tuvo muchas llegadas, pero fue un conjunto valiente, con movilidad y con personalidad para jugarnos de igual a igual", señaló Pellegrini, que destacó la dificultad, sin ser excusa, de un césped sintético en el que "el bote es distinto, la velocidad, también y ellos están acostumbrados, pero su actuación es para felicitar al rival".