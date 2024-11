Pellegrini: "Si la afición reclama es porque algo no va bien, pero la gracia es que igualmente el equipo ganó"

Sevilla/El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha comparecido en la sala de prensa de la ciudad deportiva para analizar diferentes asuntos del choque ante el Celta.

Vuelta de Lo Celso

"Creíamos que su lesión iba a ser más larga, pero se entrenó bastante intenso con los fisios, se ha entrenado dos días con el equipo, vamos a ver para cuántos minutos está y si puede ser un aporte importante ya como antes de la lesión. Pero lo importante es sumar mañana tres puntos más y mejorar la imagen deportiva con nuestro público. La ambición, la exigencia y la realidad en este equipo no se pierde nunca".

Pitos ante el Celje

"Si la afición reclama es porque algo no está viendo bien y la gracia del equipo es que logró el triunfo. Yo no separaría Europa y la Liga, es un gran error separar las tres competiciones, que es muy valorizable. Tenemos desventaja, claro, con los que no juegan entre semana por la carga de partidos, pero sin separar las competiciones. En los últimos 6 partidos hemos ganado cuatro y hemos empatado dos. Nos fuimos al parón anterior con dos derrotas muy feas, ante el Legia, que lleva 9 puntos en la Conference, y con el Sevilla. Ojalá nos podamos ir ahora con 5 victorias y 2 empates, lo que estaría justificando lo que hacemos sobre el campo".

Balance

"Es positivo por supuesto. Cuando juegas seis y ganas cuatro y empatas dos tienes que ser positivo. Tuvimos partidos difíciles con Osasuna y Athletic fuera y Atlético en casa, la famosa y controvertida Conference, a la que no le damos menos importancia. Espero que en diciembre estemos en las tres competiciones, clasificados en Conference y en la Copa del Rey y en puestos europeos en Liga. Luego, te vas fuera en las otras competiciones en cuartos o semis y nadie se acuerda de ti. Nos gustaría ser más brillantes y marcar más las diferencias, pero no es fácil por la carga de partidos".

Retirada de Guardado

"Si quiere estar cerca del Betis, se lo ha ganado en el campo. Un gran capitán y sólo tengo palabras de agradecimiento a su manera de liderar el equipo y su rendimiento en el campo. La edad va pasando y no puede ser siempre titular. Volvió a México y lo que haga en el futuro se lo ha ganado plenamente, tanto en el Betis como en México".

Borja Iglesias

"Sólo tenemos palabras de agradecimiento. Por distintas razones optó por irse a Alemania y luego al Celta de Vigo".

El Celta

"Será un partido complicado, como todos los de la Liga, ya ha demostrado y en la pasada también, que jugaba bien con Coudet. Es un equipo que se dedica a jugar, hace buen trabajo ofensivo y busca el partido desde el primer minuto y hay que intentar hacerle daño en defensa, que es el punto más débil y recuperar bien en la presión".

Diego Llorente y no haber ido con España

"Tenemos que saber respetar al seleccionador nacional. Yo creo que Luis de la Fuente tendrá razones por las que citó a esos jugadores. Nosotros estamos contentos con el rendimiento de Diego Llorente y hay que seguir trabajando para que le toque ir en la próxima".

El papel de Mateo Flores, Jesús Rodríguez y Assane Diao

"Estoy contento con Mateo y cualquier otro de los canteranos que hacemos subir. Por suerte en los cuatro años últimos hemos estado en tres competiciones y tienen que tener su espacio. Hizo un buen partido dentro de lo que esperábamos, desgraciadamente no le pudimos dar la alternativa a Jesús e intentamos darle la alternativa a los del filial y buscar un espacio en el primer equipo".