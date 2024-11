Pellegrini y el Valencia: "Habrá que superar también el ambiente exterior al fútbol"

Sevilla/El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, además de tratar asuntos como el mercado y la Conference, ha analizado cuestiones importante al partido de su equipo en Valencia durante la rueda de prensa ofrecida este viernes.

¿Cómo está el grupo de cara al partido en Valencia?

"El grupo está bien. Ha entrenado este parón con normalidad. Los seleccionados con su selección y los lesionados se siguen recuperando. Veo al grupo fuerte. Son tres puntos ante un rival que en su casa siempre es complicado y con ambiente exterior al fútbol que hay que saber superar. Tendremos que hacer muy buen partido para puntuar".

Bajas

"Para este partido no están considerados Bellerín ni Mendy en defensa. Marc Roca, Fornals, Cardoso, Isco y William tampoco están. Es difícil saber cuándo puede ser la fecha de retorno. Tienen lesiones dos o tres semanas. Eso tiene que ser más el área médica. Yo creo que la próxima semana tampoco estarán Fornals y compañía. Todos lesionados".

Bajas en la medular: Mateo y Guirao como solución

"En cuanto al sistema, no creo que sea lo importante. Clave es el rendimiento de los jugadores. Podemos ir con dos en punta, pero siempre jugamos con dos delanteros. No tiene mayor problema. Tenemos bajas importantes en el medio y lo importante son los que están. No podemos tratar como excusa las bajas por válida que sea. Saldremos a buscar el partido como siempre. Contamos con jugadores del filial que vienen dando un buen nivel. Mateo y Guirao están ahora en el primer equipo y tendrán que responder".

Filial

"Desde que llegué deben haber jugado unos 17 jugadores del filial en el primer equipo. Van creciendo, uno ve si su desarrollo y cuál puede ser útil para el primer equipo. No necesitamos que el filial esté en primer lugar o último. Lo importante es la etapa final para que los jugadores se integren bien. Hay una parte formativa y ahí se va escogiendo a ciertos jugadores para el primer equipo con las exigencias que tiene el Betis".

El Valencia

"Un mes sin jugar es malo, pierde ritmo de competición, pero por otro lado recuperan jugadores lesionados. Es un rival intenso con una motivación extra futbolística y también por una posición deportiva que tienen que mejorar. Están últimos con dos partidos menos. El partido se gana con un buen rendimiento individual y un buen funcionamiento colectivo".

Lo Celso

"Giovani está para ser citado. Ha entrenado poco durante este mes. Jugó un rato con Argentina. Ya veremos mañana para qué tiempo está".

¿Marc Bartra de pivote?

"La alternativa la vamos viendo en los entrenamientos. Todo jugador pude jugar en puestos más o menos parecidos. Pero sería desnudar un puesto para tapar otro. Seguirá jugando de central, buscaremos otra alternativa".