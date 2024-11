Pellegrini, el mercado y la Conference

M. C.

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del partido entre el Valencia y el Betis. Pero además, ha tratado otras cuestiones importantes de cara al mercado de invierno y la realidad económica del club verdiblanco.

Cuestionado sobre las necesidades de los verdiblancos de cara a la ventana invernal, el técnico chileno ha mantenido su discurso de firmar siempre para mejorar atendiendo a los recursos financieros disponibles: "Yo dije que teníamos un objetivo en diciembre de estar vigente en las dos competiciones (Copa y Conference). Y en la Liga estar cerca de puestos europeos. Con respecto al mercado de enero, no creo que necesitemos nombres nuevos si no hay condiciones económicas para traer un jugador importante. Veremos cuál es la mejor solución viendo las necesidades y los recursos. No es un tema que tenga en mente ahora. Tenemos nueve partidos en un mes. Luego se hará un análisis antes del mes de enero".

Por ello, preguntado también sobre esa idea del club de Heliópolis, desvelada por el CEO, Ramón Alarcón, sobre la idea de llegar a semifinales de la Conference en cuanto ganancias económicas estimadas, Pellegrini se ha mostrado muy cauto: "Lo de William lo acabo de contestar. Dependerá de su evolución. Yo siempre, independientemente de lo que haya dicho Ramón en el club, siempre tengo el mismo pensamiento. Nosotros tenemos que demostrar que somos capaces de ganar al rival siguiente. Pensar en un futuro no es procedente. Si uno no lo demuestra en el campo… Estamos en esa competición con mucha ilusión, pero primero queremos clasificarnos y ya iremos dando pasos a ver dónde nos permiten llegar".

Y es que el santiaguino sólo tiene en mente el duro y cargado calendario que tiene el Betis hasta el parón navideño: "Haremos muchas rotaciones. Tenemos 9 partidos en 28 días. Cuando uno tienes objetivos a futuro lo primero es el partido siguiente. Luego vemos la recuperación de los jugadores, las características del rival… Intentaremos equivocarnos lo menos posible en el once inicial. Después está el resultado. Si uno gana, acertó, si uno pierde tuvo que hacer todo lo contrario".