El pivote, al estilo Lo Celso

La necesidad de un pivote defensivo específico es una de las carencias que el Betis arrastra desde la pasada temporada. Junto a la del delantero y el lateral izquierdo, ya aparentemente subsanadas con las incorporaciones de Borja Iglesias y Pedraza y Álex Moreno, respectivamente, el foco se posa ahora en la posibilidad de reforzar esa demarcación, en la que el equipo ha demostrado en los primeros partidos de la temporada, como ocurrió durante bastantes fases del pasado curso, estar cojo.

A pesar de que William Carvalho y Guardado, por ejemplo, puedan ejercer de forma ocasional en dicha demarcación, ninguno de los dos son pivotes puros. En la actual plantilla, sólo Javi García responde a esta necesidad, pero el club trata de buscar un jugador que mejore al centrocampista murciano. Y entre todos los nombres que maneja la comisión deportiva destaca el de Leandro Paredes, del Paris Saint-Germain. Sin embargo, que el centrocampista argentino de 25 años recale en el Benito Villamarín no es una operación sencilla. Lo saben por Heliópolis, que intentan convertir al tiempo en un aliado a su favor. Sin embargo, y por si acaso la operación sale rana, no cejan en su empeño de avanzar a la par en ciertas operaciones que sí podrían llegar a buen puerto con algo más de facilidad, a priori, como la de Ascacíbar o la de Comesaña, con cierto peso sobre la mesa.

En este sentido, con Leandro Paredes, el Betis trata de calcar una operación similar a la que llevó a cabo el pasado verano con Giovani Lo Celso, precisamente, con los parisinos como club originario. Esto es, los béticos tratan de hacer que el argentino aterrice en el Benito Villamarín bajo la fórmula de cesión con opción a compra –con la obligación de adquirlo en caso de producirse una clasificación para estar en torneos europeos–, además de incluir un porcentaje para el PSG si logra una plusvalía en una posterior venta. Una operación que, como su predecesora, cuenta con numerosas aristas, pero que serviría para añadir a ese jugador deseado a la plantilla.

Por si acaso, y sabedores de que la operación de Paredes es bastante compleja, sobre todo por el lado del PSG, en el Betis tratan de avanzar en alguna de las otras opciones que están sobre la mesa, como son la de Santiago Ascacíbar, actualmente en el Stuttgart de la Bundesliga II, y el rayista Comesaña.

El primero, un joven jugador argentino, ha sido ofrecido en los últimos días a varios equipos, entre ellos el Betis, que estudia la posibilidad de hacerse con el futbolista en forma de cesión con una opción de compra superior a los nueve millones de euros. La operación de Comesaña tiene más aristas. No cuenta con la confianza de Paco Jémez y tiene con el Rayo un contrato de larga duración. Sin embargo, el principal escollo con él sería las evidentes dificultades que pondría Raúl Martín Presa, presidente de la entidad franjirroja, para llegar a un entendimiento con los helipolitanos, sobre todo después de la difícil negociación que terminó con Álex Moreno como jugador del Betis.

Lo que sí tienen claro todos en las oficinas del Benito Villamarín es que quien venga lo hará para mejorar el plantel. "Tiene que ser algo que estemos convencidos de que va a sumar. Traer por traer sería un error. Pero si es un jugador que añade, claramente, valor al equipo, yo no voy a decir nunca que no. No lo descartamos. ¿La posición? Dependerá del mercado", expresó el técnico catalán del Betis algunos días atrás al ser cuestionado por la posibilidad de reforzar el equipo, dejando la puerta abierta a algún fichaje. Una contratación que, salvo avance inesperado, no llegaría hasta las últimas horas antes del cierre de mercado.