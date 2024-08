Acuerdo cerrado: Giovani Lo Celso al Betis con Johnny como llave de la operación

SEVILLA/La situación económica del Real Betis Balompié ha quedado expuesta por enésima vez. En este caso ha sido en el último día del mercado de fichajes en este curso. Tras una mañana en la que poco a poco se han ido apagando las opciones de que Dani Ceballos vuelva a su casa a pesar del acuerdo entre club y jugador y algún que otro guiño del propio utrerano (que indirectamente ha llegado incluso a pedir su fichaje en redes sociales), han aparecido informaciones que terminan de colocar al argentino Giovani Lo Celso como la principal opción para reforzar el centro del campo heliopolitano tras la marcha de Nabil Fekir a Emiratos Árabes.

Tal y como ha informado Fabrizio Romano, el conjunto verdiblanco ha llegado a un acuerdo con el Tottenham por el regreso de Gio Lo Celso al Benito Villamarín. Pese a que Los Spurs ya desetimaron la primera oferta cercana a los 6 millones de euros, en Heliópolis han encontrado la fórmula de convencer al club del norte de Londres a través de otras de las figuras de su plantel. Una de ellas, según ha avanzado el ya citado compañeros, encarta a los de La Palmera incluyendo en el acuerdo Johnny Cardoso. Pero, ¿de qué forma? El acuerdo constirá en lo siguiente. Si en el futuro la dirección deportiva verdiblanca se plantea una venta del centrocampista, el conjunto inglés se guardaría una opción de preferencia para hacerse con los derechos del internacional estadounidense. Si llegado el caso, no se produce su marcha a los de Levy, estos podrían hacerse con un porcentaje de los derechos del jugador.

De hecho, tal y como informan los compañeros estadounidenses Tom Bogert y Ben Jacobs, ambos clubes habrían acordado en 30 millones de euros como la cifra en la que Johnny se vendería en el caso de que los ingleses quisiesen activar la opción.

Una economía que hace aguas

Es una simple estrategia para abaratar el coste de Lo Celso en estos momentos suponiendo una solución a corto plazo que bien podría ser una mala noticia en el futuro con el propio Johnny. Además, esta forma de proceder lo único que hace es, al margen de dar una imagen de falta de hoja de ruta en una situación tan delicada, confirmar que las cuatro clasificaciones europeas consecutivas, el título de Copa del Rey y la gran cantidad de millones generados en ventas y plusvalías (además de la Ampliación de Capital), no han servido más que para tapar agujeros en las arcas verdiblancas.

Hasta el momento es una operación que no está cerrada y todo puede cambiar o confirmarse en las últimas horas de mercado, pero la desesperación que transmiten los verdiblancos con sus movimientos es demasiado palpable. La incorporación de un campeón del mundo y futbolista que conoce la casa y a la afición no dejaría de ser una noticia muy positiva, pero hasta que no se conozcan al 100% los detalles de la operación, su viabilidad y su evaluación quedan en cuarentena.