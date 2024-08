Dani Ceballos, urgencia y tensa espera

SEVILLA/En el último día del mercado de fichajes todo puede cambiar en cuestión de minutos. Los clubes trabajan a contrarreloj para poder cerrar operaciones de peso, con dificultades económicas algunos, y con necesidades en la plantilla otros. En el caso del Real Betis Balompié, la situación es extremadamente complicada a esta hora, siempre pudiendo cambiar en cualquier momento. Todo lo ha desatado la marcha de Nabil Fekir, que salvo giro dramático y sin precedentes en los últimos tiempos, se marchará a Emiratos Árabes, liberando en el límite salarial una cifra cercana a los 11 millones de euros y permitiendo al conjunto de La Palmera movilizarse. Esos movimientos han ido dirigidos a dos futbolistas que lideran la lista de posibles sustitutos del franco argelino, ya bien conocidos. Dani Ceballos y Lo Celso.

Dani Ceballos en un entrenamiento con el Real Madrid antes de un partido de Champions / Europa Press

Como avanzó Diario de Sevilla, el club bético alcanzó un acuerdo con el futbolista dejando este claro que estaría dispuesto a realizar esfuerzos para poder vestir la camiseta de las trece barras. Ahora mismo, que la operación se termine realizando es una utopía. Ceballos quiere jugar en el Betis, es un hecho y el club blanco lo sabe. Pero también son conscientes de que en Sevilla se necesita un reemplazo urgente para Fekir. Ancelotti ya reconoció en rueda de prensa que para él, la plantilla está cerrada, y ahora mismo, en la capital no se plantean la salida del utrerano. Sin duda, el Betis lo va a seguir intentando hasta el final, pero es una situación complicadísima. Los clubes no se entienden y las exigencias de Florentino hacen que las propuestas verdiblancas a estas horas sean cercanas al ridículo. Todo lo que no sea que en la planta noble del Benito Villamarín se decidan a invertir una importante cantidad de dinero irá en consonancia con la caída de la operación. Dani Ceballos está en una situación en la que no puede hacer más. Desde el entorno nos transmiten que si el Madrid no acepta una cesión con opción de compra, de momento, no van a seguir en la puja.

Lo Celso remata con su pierna izquierda durante un partido del Tottenham. / Vince Mignott / Efe

Lo Celso, la otra vía

Si es difícil negociar con Florentino, tampoco va a ser menos con Daniel Levy. El mandatario de los Spurs tiene claro que no van a regalar a Giovani Lo Celso y menos después de haberle pagado al Betis casi 48 millones de euros hace algunos años. Por lo tanto, es la vía que se abre en estos momentos. Se intentó que llegasen jugador y club inglés a un acuerdo para la rescisión de su contrato, pero la negativa británica apunta a que en este caso, también tendrá el Betis que hacer un desembolso. Precisamente lo que no quieren y menos cuando acaba contrato en menos de un año.

Serán unas horas frenéticas que pueden terminar con un mercado cercano al sobresaliente si hacen unas negociaciones y apuestas heróicas, o con un problema de órdago.