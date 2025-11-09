Un punto del Betis Deportivo en Ibiza gracias a Manu González (0-0)

Destiny, en un lance del encuentro en casa de la UD Ibiza.

La crisis de resultados en el Betis Deportivo no cesa. El filial verdiblanco empató a cero ante la UD Ibiza en un encuentro poco vistoso. Aunque el equipo de Javi Medina mostró una mejoría defensiva, se mantuvo inoperante en ataque, un déficit que lo deja como colista del Grupo 2 de Primera RFEF tras once jornadas.

En un intento por revertir la dinámica, el técnico bético, Javi Medina, introdujo una alineación totalmente novedosa con una línea de cinco defensas. Esta zaga de emergencia incluyó el regreso de Elyaz Zidane y el debut de Embalo como central.

La modificación táctica cumplió su objetivo principal: el Betis Deportivo cometió menos errores individuales groseros y se mostró más sólido. Sin embargo, con el balón, la imagen fue no fue la mejor, con el equipo incapaz de hilar posesiones largas y generar ocasiones claras en los 90 minutos.

Además, si algún equipo mereció llevarse los tres puntos fue el Ibiza. El conjunto insular mejoró ligeramente su rendimiento en la segunda mitad y gozó de las oportunidades más claras, pero emergió la figura del meta Manu González para salvar de la derrota a su equipo.