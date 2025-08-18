Radar Betis: Así les ha ido a los cedidos este fin de semana

Se termina el primer fin de semana de competición y los prometedores futbolistas que ha cedido el Real Betis Balompié a otros equipos ya han completado sus primeras participaciones en sus nuevos equipos. En el radar de los futbolistas cedidos se encuentran: Sergio Arribas, que se ha marchado a la SD Huesca, Guilherme Fernandes, que lo hizo al Valladolid, Petit junto a Ismael Barea al Mirandés y Mateo Flores al Arouca portugués.

Quizá, el mejor parado de todos fue el guardameta portugués, que debutó el pasado viernes con victoria ante el Ceuta en el José Zorrilla. Salió como titular, no tuvo que hacer ninguna intervención bajo palos ante un partido relativamente sencillo. Eso sí, destacó mucho en redes sociales un vídeo del Valladolid en el que se veía cómo el portero cedido por el Betis tomaba los galones del vestuario, tan sólo unas semanas después de aterrizar en Pucela, y daba un discurso pre partido cargado de liderazgo.

Del gol anulado a Barea a la espera de Mateo Flores

Otro de los equipos que se convertían en foco de todas las miradas para los aficionados del Real Betis Balompié era el CD Mirandés. Los jabatos visitaban al Cádiz y, a pesar de que salían con Gonzalo Petit e Ismael Barea como titulares, se les iba a complicar bastante el choque desde el primer minuto. Ambos completaron el partido. Al palaciego le anularon un tanto de forma bastante rigurosa, pero completó 2/3 pases largos con acierto, 8/13 duelos ganados, 5 despejes y varias acciones defensivas de mérito.

Gonzalo Petit, por su parte, no tuvo prácticamente oportunidades de cara a portería en su debut en España. Dio un pase largo que acertó, pero perdió 10 duelos aéreos y sólo ganó 2/6 duelos en el suelo. Eso sí, estuvo aplicado en defensa con 2 despejes, un tiro bloqueado y 2 entradas. La expulsión de su compañero provocó que estuviese muy sólo arriba, corriendo demasiado y desgastándose. Sólo pudo intentar ganar balones largos. Eso es curtirse en Segunda División. Mateo Flores entró en el terreno de juego en el minuto 63 en la derrota por seis goles del Arouca ante el Sporting CP. El papel del equipo no ayudó, pero completó un 94% de acierto en el pase, ganó 2/3 duelos y se mostró sólido en el medio.

Sergio Arribas, motivado

El central salió como titular también con la SD Huesca en el debut en LaLiga Hypermotion contra el Leganés, un equipo de lo más poderoso de la categoría, consiguiendo un valioso empate. Eso sí, sólo jugó 45 minutos, ya que salió con demasiadas revoluciones y en el minuto 11 ya tenía una tarjeta amarilla. Lo positivo, que sus 2 despejes, sus 2 entradas, los 2/4 duelos ganados y 2 intercepciones aportaron para que, mientras que él estuvo en el campo, el equipo no recibiese ningún gol.

Los próximos duelos de los cedidos del Betis son: