Rayo Vallecano-Betis: Mientras haya matemáticas...

Sevilla/Mientras las matemáticas lo permitan, el Betis seguirá luchando por intentar alcanzar esa quinta plaza que da derecho a disputar la Liga de Campeones. Y eso pasa por sumar los tres puntos hoy en Vallecas. Sobre todo, después de la victoria de ayer del Villarreal sobre el Leganés.

El empate ante el Osasuna (1-1) no dejó satisfecho al cuadro de La Palmera, que acusó el desgaste físico y mental del choque de vuelta de las semifinales de la Conference League en casa de la Fiorentina, y ahora, después de varios días de recuperación, Pellegrini espera que su equipo recupere una alta versión de ese carácter competitivo que tiene para salir victorioso del siempre complicado Estadio de Vallecas. Para ello, el santiaguino seguirá con las rotaciones en un once que todo apunta a que estará formado por muchos de los habituales titulares, pues mientras las matemáticas lo permitan, los de Heliópolis no piensan en arrojar la toalla.

El cuadro dirigido por Íñigo Pérez podrá contar, finalmente, con Isi, ya que Disciplina le ha quitado una amarilla y no cumplirá ciclo de sanción

Así, Pellegrini apostará por Adrián en la portería, algo que dejó claro en la rueda de prensa, con una defensa compuesta por Sabaly, Bartra, Natan y Ricardo Rodríguez. Pablo Fornals y Johnny Cardoso formarían el doble pivote; Antony, Isco y Abde estarían por delante en la línea de tres y el colombiano Cucho Hernández sería la referencia ofensiva. La gran duda es el estado físico de Lo Celso, que arrastra molestias y podría partir en el arranque desde el banquillo.

Antony, durante un entrenamiento con sus compañeros. / José Ángel García

El Betis tendrá delante a un Rayo que, tras los triunfos conseguidos ante el Getafe y Las Palmas, llega a estas tres últimas jornadas del campeonato con opciones reales de disputar competición europea. Además, el cuadro franjirrojo depende de sí mismo como octavo clasificado, por lo que la ilusión que se ha generado tanto dentro del vestuario como entre la hinchada es altísima, como se pudo comprobar ayer con las enormes colas que hubo en las taquillas de un Estadio de Vallecas que registrará una muy buena entrada para este interesante compromiso. Íñigo Pérez ha conseguido formar un Rayo muy compacto, sólido, con una idea de juego perfectamente definida y con un vestuario en el que todos los jugadores van en la misma dirección, siendo ésta otra de claves del buen momento de los franjirrojos.

Los verdiblancos tendrán que vigilar de cerca a Álvaro García y Ratiu, entre otros, jugadores explosivos que generan mucho peligro

De cara a esta cita, el técnico pamplonés podrá contar, finalmente, con Isi, después de que el Comité de Disciplina aceptara las alegaciones del Rayo, por lo que el medio centro ofensivo no cumplirá su encuentro de castigo por acumulación de cartulinas amarillas. La otra buena noticia para Íñigo Pérez es la vuelta del centrocampista senegalés Pathé Ciss, que ha superado una pequeña lesión, aunque su presencia en el once se antoja complicada y el técnico podría volver a repetir en el doble pivote con Óscar Valentín y Unai López.

El Estadio de Vallecas registrará una gran entrada para este partido, por lo que los de Pellegrini tendrán que demostrar su personalidad

Así se presenta este duelo para un Betis que debe salir intenso para frenar el ímpetu de un Rayo que siempre arranca muy enchufado ante su público, pues tiene argumentos ofensivos para hacerle daño al equipo heliopolitano. Jugadores rápidos, como el extremo utrerano Álvaro García o el lateral diestro Ratiu, siempre tan ofensivo, son unas de las principales armas de un equipo madrileño que a buen seguro le pondrá las cosas complicadas a un Betis que intenta aparcar la final del próximo 28 de mayo en Breslavia para apurar hasta el final sus opciones de alcanzar esa quinta plaza en la disputa que mantiene con el Villarreal. Mientras las matemáticas lo permitan...