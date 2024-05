El reencuentro de Andrés Guardado con sus excompañeros del Betis: charla con Pellegrini y abrazo a Fekir

Andrés Guardado se reencontró el pasado viernes con sus antiguos compañeros del Betis. El azteca se marchó a Club León de México en el mercado invernal tras rescindir su contrato de mutuo acuerdo con el club verdiblanco, abandonando Heliópolis después de cinco temporadas y media vistiendo la elástica de las trece barras.

En la sesión de entrenamiento del viernes, a dos días de recibir a la Real Sociedad, Guardado acudió a la Ciudad Deportiva Luis del Sol para pasar un buen rato junto a la plantilla bética. Como se puede observar en el vídeo anclado en la zona superior, el mexicano mantuvo un amistoso diálogo con Manuel Pellegrini en el césped antes de que comenzase el entreno.

Más de cinco temporadas en Heliópolis

Al concluir la charla con el Ingeniero, el azteca saludó efusivamente a Nabil Fekir, con quien se fusionó en un sentido abrazo. Guardado fue capitán del Betis a lo largo de varias temporadas y se convirtió en una pieza angular dentro del vestuario heliopolitano, donde se le guarda un gran cariño tras su paso por la entidad verdiblanca.

En su despedida del Betis, Guardado dedicó estas bonitas palabras al equipo que le acompañó durante una buena parte de su carrera: "Nos entendimos muy bien. Rápido creo que supe entender lo que se quería de mí y la idiosincrasia del Betis. Siempre intenté devolver esa confianza en mí, especialmente tú -Ángel Haro-. Cuando hay ese entendimiento y esa conexión entre ambas partes es muy fácil. Agradecerte a ti en persona porque siempre me lo pusiste fácil. Sé que no soy fácil a la hora de negociar, pero siempre poniendo por delante lo mejor para el Betis. Voy a regresar, tenlo seguro. Es un hasta luego y no un adiós. Nuestros caminos se van a encontrar. Voy a llevar al Betis dentro de mí toda la vida".