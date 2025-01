El 'riesgo' que asume el Betis en la pasajera cesión por Antony

Sevilla/La bruma matinal y las precipitaciones en Sevilla este inicio de semana no borraron la sonrisa de un Antony que en la mañana de ayer se ejercitó por primera vez bajo las órdenes de Manuel Pellegrini -el lunes realizó trabajo de activación compartiendo césped con Lo Celso y Fornals-.

Ayudó en la tarea Marc Bartra, que actuó como un capitán que explica en pocas líneas toda la idiosincrasia bética. Aunque el brasileño está más que acostumbrado al habitual clima grisáceo de Manchester, su semblante ante Rubén Amorim era distinto, más apagado del que se le vio al ponerse los tacos y pisar la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Será que lo nuevo ilusiona. También pone de su parte que el United se haya convertido en un alborotado paraje desde la llegada del entrenador portugués.

Un contrastado diablo rojo, con trascendencia más allá de lo futbolístico en cada callejón inglés como Marcus Rashford, no deja de salir escaldado en cada una de las declaraciones de Amorim, por poner un ejemplo de lo que se teje por estos días en Old Trafford. Ergo, era el momento idóneo para que Antony diera un garbeo fuera de Manchester.

Al brasileño lo habían rebasado Alejandro Garnacho y Amad Diallo, más de la preferencia del extécnico del Sporting de Portugal, que sólo contó con el extremo brasileño dos veces como titular en los dos primeros meses como ocupante del banquillo más caliente del Reino Unido. Y eso que no se descarta tampoco la salida de Garnacho antes de la fecha límite...

Decía Juanma Lillo, que por cierto no es mal conocedor del fútbol mancuniano, que "a veces, lo más arriesgado es no arriesgar, así que, para evitar riesgos, arriesgaré". Sobre esa misiva se mueven en el Betis con la aventurada apuesta por Antony, por el que cubrirán más del 80% de su elevado salario. No hay que ser meticuloso con las cifras -éstas casi nunca son exactas- pero que alguien de uno de los equipos más cotizados en bolsa llegue a Heliopolis no iba a ser barato, lo saben hasta en las Islas Salomón.

Las cesiones simples por pocos meses generan siempre algo de incertidumbre entre la afición. Son un melón por abrir en el que se ansía un rendimiento inmediato. No puede haber fallo, y la tilde la vuelven a poner aquí los ostentosos emolumentos, que, de manera -siempre- aproximada podrían superar en esta operación los cuatro millones de euros a cargo del Betis, ya que el salario de Antony rebasa los 12 millones anuales. Hasta el 30 de junio, hagan cálculos.

En competición, la última y flamante incorporación bética tiene por delante 17 partidos, mismo número que portará en la espalda, como sus calzonas en el día de ayer delataban. Menos de cuatro meses a hierro, pues el último partido es ante el Valencia, previsiblemente el 25 de mayo. El contador se inicia este domingo, a las 21:00, ante el Athletic, en el que será el debut oficial del tercer extracomunitario permitido de la plantilla verdiblanca. Natan y Vítor Roque son los otros dos.

El Real Betis recibe a Antony y su séquito en las instalaciones verdiblancas. / @antony00

Una situación particular para el 'Ingeniero'

Será, además, la primera ocasión que Pellegrini dirija a un futbolista cedido por un periodo tan estrecho de tiempo, puesto que Ayoze Pérez -único futbolista que llegó cedido al Betis en un mercado invernal en toda la era Pellegrini-, selló su vínculo de manera definitiva en el verano de 2023, a petición expresa del chileno, una vez finalizado su contrato con el Leicester City.

La posibilidad de que Antony continue como cedido en el Betis una temporada más, ya que la cesión no incluye ninguna opción de compra, no deja de ser una remota posibilidad en la que será el United la voz cantante en todo momento. Si existe, en otra línea de ese mediático contrato, una serie de penalizaciones antiminutos con la que el Manchester United procura que el paso de Antony por Sevilla fructifique y pueda recuperar buena parte de ese valor de mercado que llevó a la histórica entidad británica a desembolsarle al Ajax cerca de 100 millones de euros en el verano de 2022.