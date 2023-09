El rincón bético de Escocia

En el Himno del Centenario del Betis, creado por la siempre presente figura del cantante y compositor verdiblanco, Rafa Serna, se puede escuchar lo siguiente: "Mucho más que un sentimiento, un escudo, una bandera. Mucho más que todo eso. Más allá de la frontera. Siempre habrá alguien que diga 'Viva el Betis manque pierda'. Y así sonarán los sones al final de la palmera".

Un trocito de letra que refleja el sentir de un grupo de béticos que reside a 2.074 kilómetros de Sevilla, en Edimburgo, y que vive estos días con mucha ilusión por la visita del Betis a Glasgow. Se trata de la Peña Bética Escocesa No busques más que no hay –homenaje al mítico rockero sevillano Silvio–, la cual, desde 2010, transmite beticismo por la Gran Bretaña.

Y desde la capital de Escocia atiende la llamada de Diario de Sevilla el presidente de esta peña, José María Conde, quien rememora el momento en que el sorteo para esta fase de grupos de la Europa League hizo que las bolas de Betis y Rangers cayeran juntas: "Vivimos el sorteo con mucha ilusión. No pudo habernos salido nada mejor. Había otros destinos más lejos dentro del Reino Unido, pero Glasgow está a una hora de Edimburgo, en tren. Aun así, nos hizo más ilusión el partido ante el Celtic por los vínculos históricos que hay entre ambos equipos. Pero, bueno, nos apetece mucho este partido. Es un regalito tener al Betis aquí al lado. Poder recibir a los béticos es maravilloso. Estamos pensando algunos miembros de la peña ir, incluso, a Praga. Ojalá podamos".

500 aficionados Los béticos que estarán presentes en las gradas del campo del Rangers

Trece años después de su creación, esta peña sigue muy viva, y José María aún rememora sus inicios junto a su otro gran fundador, Juan Morata: "No somos una peña al uso, no tenemos un listado oficial de socios. No cobramos cuotas. Depende un poco de quién va viniendo. La idea surge junto a Juan Morata, el otro socio fundador. Nos conocimos en Edimburgo al tener amigos en común. Se puso en contacto conmigo y quedamos en una zona donde se suele jugar al fútbol y resulta que nos presentamos los dos con las camisetas del Betis. Poco a poco empezamos a hacernos amigos y Juan me dijo un día que teníamos que montar una peña bética. Al final, le dije que sí. Nos embarcamos en esta aventura, siempre con la idea de reírnos, de pasarlo bien. Para nosotros, el Betis es un motivo de felicidad, de disfrute a pesar de la derrota. De ahí, el Manquepierda".

"Nos pusimos a preparar esto y entramos dentro de la Federación de Peñas béticas, teniendo el reconocimiento oficial por parte del club. Luego, a Juan le salió trabajo en España y se volvió. En los primeros años, estuvimos en un pub que se llamaba El nido del cuco. Allí, incluso, nos pusieron un escudo del Betis pintado. Venían béticos de España, de visita. Con el descenso a Segunda (el último) fue más complicado mantener a la gente. Fue la peor época de la peña, pero la mantuvimos. Fue la época de Julio Velázquez. Luego, el Betis subió y muchos béticos vinieron a Edimburgo y juntamos un grupo humano muy bueno. Con esto quiero decir que somos una peña moderna, abierta a los cambios. Más joven y con muchas vivencias", agrega al respecto la cabeza visible de un grupo de béticos de diferentes nacionalidades: "Somos una peña muy internacional. La mayoría somos españoles, pero tenemos escoceses, nuestro tesorero tiene nacionalidad española pero sus orígenes son del pueblo saharui... Otro compañero es de origen francés, Natalio. Tenemos un batiburrillo interesante. La peña es muy diversa y eso es muy importante".

José María Conde, presidente de la peña bética escocesa "Nuestra peña es muy diversa; somos un lugar de encuentro bético en el exilio escocés"

Y con el último ascenso a Primera, todo cambió para una peña con muchas curiosidades en su sede: "Con el retorno a Primera encontramos un pub en un local de barrio. Compartimos la peña con la del Atlético de Madrid. Vemos los partidos, hay un asiento de Gol Sur en la pared... Es nuestra casa. Los días de partidos unas veces somos cuatro o seis y otros días, 20 o más".

Muchos miembros de este pedacito de Betis en Edimburgo estarán presentes mañana en las gradas del Ibrox Stadium. Juan espera que sea una jornada de disfrute en estadio del Rangers, dando algunas recomendaciones a esos 500 aficionados béticos que se desplazarán desde Sevilla a Glasgow: "Aquí el Rangers es uno de los equipos menos queridos al ser el menos escocés por tener vínculos nacionalistas con la corona inglesa. Otros clubes son más afines, como el Celtic, a la causa independentista. Nosotros vamos a Ibrox. La peña tiene una función muy importante, el objetivo es que en Escocia haya un sitio donde se pueda ver el Betis. Ser un lugar de encuentro del beticismo en el exilio escocés. Pero hay que intentar evitar los conflictos con los que van de azul. Ellos nos van a identificar con los verdiblancos del Celtic. Cuidado con eso. No entrar en provocaciones. No buscar mal rollo. Que no se repitan las lamentables escenas de Manchester". Avisos para que la parroquia verdiblanca pueda vivir una agradable jornada en Escocia, donde existe un pequeño, pero muy vivo, rinconcito bético.