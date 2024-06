Rober se despide de la afición del Betis: "Sois el alma del club, no puedo estar más agradecido"

Sevilla/El extremeño Rober González se marchó traspasado al NEC Nijmegen de la Eredvisie y dejó de formar parte del Betis. El atacante, que en los últimos años había estado cedido en equipos españoles como Las Palmas o Alavés, ha cuajado una gran temporada en Países Bajos, por lo que el NEC decidió hace unos días ejecutar la opción de compra que pactó con el Betis el verano pasado. Gracias a este movimiento, el club verdiblanco ingresará 1,2 millones por el 60% de los derechos de Rober, manteniendo el otro 40% de cara al futuro.

En sus redes sociales, el atacante emeritense ha publicado una emotiva carta de despedida después de once años perteneciendo a la entidad sevillana "Termina una etapa muy especial en mi carrera. Llega el momento de separar nuestros caminos, pero antes quiero dedicar unas palabras a un club que me lo ha dado todo desde que llegué con apenas 12 años", inicia.

La emoción de Rober en su despedida

"No es fácil decir adiós a una familia tan grande como la del Real Betis, con la que puedo decir con orgullo que he cumplido mi sueño de convertirme en futbolista profesional. Junto a vosotros he crecido, me he formado como jugador y como persona y he ido superando ciclos hasta llegar a debutar con el primer equipo, algo que jamás olvidaré", recuerda Rober en sus palabras.

"Atrás dejo muchas experiencias que me han hecho aprender, pero sobre todo me quedo con todos los compañeros, entrenadores, directivos y empleados del club que me han acompañado en este viaje", narra el delantero, quien deja sus últimos párrafos para la hinchada heliopolitana: "Por último, no me quiero olvidar de una afición que siempre me ha demostrado su cariño y su confianza. Sois el alma del Betis y no puedo estar más agradecido por todo lo vivido juntos. Ahora toca afrontar otros retos, pero seguiré apoyando al equipo desde la distancia como un bético más. Gracias y hasta siempre... ¡Mucho Betis!".