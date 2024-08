Rodri admite su deseo con el Mallorca detrás de su fichaje

SEVILLA/El partido de Rodri Sánchez en Kosice lo catapultó hacia el top tres de los mejores jugadores en este primer envite de la eliminatoria ante el Kryvbas junto a futbolistas como Fekir, Altimira o Diego Llorente. Fueron un total de cinco pases clave, seis de ocho duelos ganados, cinco entradas con éxito, 87% de efectividad en el pase y un 100% de efectividad en los que dio en largo. Lo intentó cuatro veces de cara a puerta, pero finalmente esos grandes datos solo pudieron ser coronados con un gol. Pero qué gol. El de Talayuela está siendo uno de los nombres propios del verano en clave salidas, con intereses desde varios países por su situación, como bien confirmó el director deportivo de la entidad, Manu Fajardo, pero sin ninguna oferta que de verdad apostase de forma potente por él.

El canterano habló para los medios oficiales del club tras la victoria en Eslovaquia, repasando un poco el partido y sobre todo, dejando claro su punto de vista respecto a su futuro precisamente. Antes comenzó evaluando la importancia de la ventaja que se lleva el Betis a Sevilla: "Sí, muy feliz por la victoria del equipo y por el gol, que al final todo suma. Había que llevar la eliminatoria por más de un gol, porque luego puede pasar cualquier cosa. La verdad que el resultado es bueno, hemos jugado bien, y también se ha hecho un buen trabajo defesivamente".

Rodri intenta driblar a Sosah durante el partido. / RBB

Un gol marca de la casa

"He parado, he ralentizado ahí la jugada para que el rival se parase y luego ya el desborde, esa electricidad para sacarle ese metro y ya luego ajustarla con mi zurda, que es lo que intento hacer muchas veces y hoy gracias a dios ha ido para dentro", narraba el extremeño sobre una jugada la cual hemos visto intentar cientos de veces. Rodri es un jugador que tiene mucho talento, pero uno de los principales elementos que se le han achacado en su "no explosión" todavía es el físico, pero le está poniendo solución: "Desde enero me puse manos a la obra tanto a nivel mental como a nivel físico. Al final, si alguien trabaja mucho y se lo curra salen las cosas. He mejorado mucho, el fútbol se está convirtiendo en algo muy físico. Eso es lo que quería ganar porque al final el talento lo tengo".

Su futuro está en el aire, pero el tiene las ideas claras: "Si bueno, yo soy feliz. Yo quiero jugar. Cuando los años pasan, vas jugando menos. Yo soy feliz, pero tengo la ilusión de jugar lo máximo y si puede ser aquí bien, y si es en otro lado, pues también. Si se puede jugar aquí todo, está claro que es mejor aquí".

El entrenadode del Mallorca Jagoba Arrasate durante el partido contra el Bolonia FC / CATI CLADERA, EFE

El Mallorca, el equipo a tener en cuenta

A pesar del interés inicial del Como 1907 a lo largo del verano y después también del Genoa, todo hace indicar que el Mallorca de Jagoba Arrasate es el equipo que va a apostar por Rodri Sánchez en este final de mercado. Desde las Baleares quieren un futbolista vertical, con clase, que pueda jugar en banda y sobre todo que tenga una proyección como la que tiene el canterano verdiblanco. En las últimas horas, tal y como avanzan los compañeros de MARCA, Pablo Ortells (director deportivo del conjunto rojinegro) va a por todas para intentar la incorporación del jugador. Tienen tres fichas libres y van a por un jugador de banda después de la intentona fallida por Luis Rioja.

En el caso del Betis lo tienen claro. Manuel Pellegrini ha dado la plantilla cerrada con la incorporación de Vitor Roque, y con el poco tiempo que queda de aquí a final de mercado, quien salga debe hacerlo en unas condiciones favorables y que permitan buscar fácilmente un recambio. El valor del futbolista está claro, unos 8-9 millones de euros. Las fórmulas pueden negociarse, como ya se planteó en Italia, con una cesión con valor de 1,5 millones y una opción de compra de otros 6-7. Veremos finalmente si la amenaza de tentativa es real y la situación se termina dando en los últimos coletazos de la ventana estival.