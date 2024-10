Rodri Sánchez: “Siempre me veía que estaba por detrás de alguien”

SEVILLA/El conjunto verdiblanco sigue trabajando durante la semana en la que vuelve la competición liguera con el encuentro ante CA Osasuna. En dicho partido el Real Betis Balompié deberá mejorar mucho algunos aspectos del juego que vienen flaqueando durante esta temporada. Uno de ellos, el juego elaborativo en el centro del campo donde con la lesión de William Carvalho, el plantel ha perdido ideas y fuelle a la hora de crear juego. Algo que también se ha visto afectado por una marcha un tanto sorprendente que se produjo ya con el mercado cerrado, la de Rodri Sánchez a Qatar.

Precisamente el de Talayuela ha sido protagonista tanto en los últimos días como en los primeros coletazos de la tarde de este martes por sus palabras en los micrófonos de Canal Sur Radio. Más allá de la evidente relevancia que se ha ganado con su papel en el equipo de las trece barras durante otras temporadas, también uno de los motivos principales de la charla ha sido el buen rendimiento que está dando en su nuevo equipo, aunque él mismo ha dejado claro que "tiene miedo a que se olviden de él".

No se arrepiente de su decisión

"De momento, adaptándome poco a poco. Esto es otro mundo, las cosas como son. Te entran dudas, como en cualquier decisión, porque estas viendo que se está acercando lo nuevo. Si volviese atrás, tomaría la misma decidido. Te aseguras un porvenir y si sigo con buen nivel, sé que voy a tener las puertas abiertas", inició.

"Conversaciones al fin y al cabo. Me quería y que en su juego buscaba a alguien como yo. Me quería en su equipo e iba a hacer todo lo posible para tenerme en su equipo. No estuvo lejos y en la parte económica tampoco, pero hay factores que no dependen de mí", comentaba el jugador sobre su charla con Fábregas.

Rodri habla con los medios oficiales del club tras el partido en Kosice / RTV Betis

Pellegrini, un capítulo interesante

En las últimas horas de mercado, se le vio charlando con Pellegrini cuando en principio no debía entrenar. Lo aclaraba: "Esa conversación era de que yo iba a entrenar, y a mi no me habían dicho que yo no tuviese que venir. Más tarde al día siguiente me dijo que él no veía que me vendiesen al Mallorca. "Yo estoy metiendo presión para que eso no ocurra", me dijo".

"Es que nunca se sabe... ¿Y si no, otro año? No podemos controlarlo todo. Puede ser que sí, como también lo pensaba el año pasado. Venía de ser uno de los mejores del europeo", comentaba el por qué .

No dejó dudas de que siempre contó para el entrenador: "Me quería mucho, pero sí es verdad que era el jugador número 12. El año anterior jugué mucho y lo que me dio el año pasado, no lo veía yo para mi. Que Nabil estuviese por delante al volver de una lesión... No lo veía bien. Es cierto que siempre he estado ahí y que yo veía que no estaba para la titularidad. Si esa confianza no la tiene el futbolista es difícil mantener el nivel. Te sientes importante y te hace dar ese paso adelante".

Manuel Pellegrini en un encuentro de la pasada campaña con el Betis / Europa Press

"Es verdad que desde fuera se ve mucho cómo tiene que ser un jugador el que saque las castañas del fuego. Desde dentro se veía que todos sumábamos. Creo que no es lo correcto, porque luego hay veces que el jugador no rinde y tienen que dar todos de sí un poco y sacarlo porque son todos grandísimos jugadores", comentaba sobre la dependencia de Lo Celso.

También habló sobre el derbi ante el Sevilla: "Que va, de verdad. El mister miraba mucho por el tema de los derbis y todo lo que hablaba lo hacía con mucho detalle. Siempre decía que era un partido de seis puntos y también hablaba de la hinchada. Le daba mucha importancia".

Rodri pugna por el balón con Dani Ceballos. / Sergio Pérez / Efe

Europa llama mucho la atención

Se le ha criticado mucho a Pellegrini el no darle importancia a Europa y esto decía Rodri al respecto: "Yo pienso que le dan mucha importancia a la competencia europea. Yo pienso que faltan cosas, quizá en rotaciones. Pero en mentalidad, están mentalizados. Yo he estado ahí. Por ganas y por hambre, lo tienen. Al final tiene que rotar. Todos los partidos son importantes. Ser entrenador no es fácil".

"Yo lo que entendía era que siempre tienes que tener un plantel competitivo para quedar arriba. Pero siempre veía que yo estaba detrás. Había veces que jugaba bien y era yo el sustituido. Siempre iba detrás de alguien y eso era difícil y la llegada de Pablo pues fue un poco eso", certificó.