La Roma no cuenta con él y el Betis plantea una cesión

SEVILLA/El Real Betis Balompié sigue peinando el mercado de fichajes (que no comienza hasta el día 2 de enero de 2025) en busca de un delantero, un centrocampista y un lateral izquierdo como las tres opciones principales para poder reforzar una plantilla que no ha rendido todo lo bien que se esperaba hasta el momento. Para ello tendrán que salir futbolistas y en la rampa de salida están nombres como Assane Diao, Ricardo Rodríguez, Cédric Bakambu e incluso Rui Silva. Centrados en el casting de los centrocampistas y viendo ya las enormes dificultades para convencer al Real Madrid con Dani Ceballos, siguen apareciendo nombres en la órbita verdiblanca. En este caso, el protagonista es el francés Enzo Le Fee, actualmente jugador de la Roma.

Si Arthur Melo cumple ese perfil de jugador que no cuenta con protagonismo en su equipo y quiere buscar minutos en otro sitio, también lo hace el centrocampista que llegó a la capital de Italia hace seis meses por un montante cercano a los 23 millones de euros. Llegó de la mano de Daniele de Rossi y con él sí tuvo participación, pero algo con lo que no contaba el ex jugador del Stade Rennais era con la destitución de la leyenda italiana.

Enzo Le Fee en una acción contra el Dinamo de Kiev / Europa Press

En el radar del Betis

El Betis lleva bastante tiempo siguiendo al jugador e incluso en ventanas anteriores ya tanteó su situación. Tal y como avanza el medio francés Le Parisien, la Roma estaría abierta a una cesión en este mercado invernal para que el futbolista contase con minutos, su progresión no se viese afectada y poder recuperarlo con un mayor potencial y comprobar si es capaz de convencer a Claudio Ranieri. Y es que hasta el momento sólo ha sido titular con él en una ocasión y los números generales en su temporada no son para nada positivos: acumula seis partidos en la Serie A, tres en UEFA Europa League y uno en Copa de Italia. De hecho, desde medios italianos ya plantean que el jugador tendría un acuerdo con el conjunto verdiblanco y solo faltaría que Roma y Betis llegasen a un acuerdo en los términos de la operación.

Con 24 años y un valor de mercado en Transfermarkt de 18 millones de euros se componía como una de las grandes promesas del fútbol francés y se esperaba mucho más de él en Italia. Un jugador con bastante calidad y criterio con el balón en los pies, que a lo largo de su carrera ha participado tanto en la base de la jugada como un poco más adelante y también escorado a la izquierda como interior.

Enzo Le Fee en un encuentro con la Roma esta campaña / Europa Press

Cumple con el 'perfil mercado' del Betis

Enzo Le Fee en su día costó más de 20 millones de euros a los romanistas y en condiciones normales sería un jugador fuera de mercado para la entidad de La Palmera al igual que Arthur o Antony, por los que también hay interés de los verdiblancos. Jugadores de altísimo nivel, que por diversos motivos no están contando con protagonismo en sus respectivos equipos y que necesitan encontrarlo en otro lugar, donde aparece el Betis.

Algo que el conjunto heliopolitano va a intentar no solo con el francés, sino con el resto de jugadores que lleguen en condición de cedido es incluir una opción de compra. No gusta traer jugadores con la fórmula de cesión simple y siempre se quiere tener al menos la posibilidad de invertir en los jugadores si finalmente rinden con la camiseta de las trece barras y terminan revalorizándose.