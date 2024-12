Betis: 2025, aguinaldos para Pellegrini

Sevilla/El Betis afronta 2025 con tres competiciones por delante: la Copa del Rey, la Conference League y la Liga. Y para aspirar a cotas importantes, los verdiblancos están inmersos en el mercado en busca de refuerzos con los que cubrir las carencias y elevar el nivel del plantel actual.

La ambición y la exigencia de Manuel Pellegrini sigue siendo altas y desde la dirección deportiva heliopolitana se trabaja para reforzar diferentes puestos y poder darle al entrenador chileno diferentes fichajes. Futbolistas que mejoren los mimbres que hay. En definitiva, aguinaldos para el Ingeniero.

Muchos son los nombres que la comisión deportiva baraja, trabajando preferiblemente en la vía de las cesiones. Uno de ellos es el de Arthur Melo. En este sentido, tanto el club verdiblanco como el entorno del jugador trabajan en la posibilidad de un préstamo sólo durante seis meses. El medio centro brasileño no entra en los planes de la Juventus y busca un nuevo club en el que seguir acumulando minutos, después de hacerlo la pasada campaña, también cedido, en la Fiorentina. Allí tuvo mucho protagonismo, pero al volver a Turín no ha entrado en los planes de Thiago Motta, no gozando de minutos en lo que va de curso.

Arthur Melo y Antony, dos nombres muy presentes en la dirección deportiva

Por ello, Arthur está abierto a salir y ve con muy buenos ojos la posibilidad de recalar en las filas del cuadro verdiblanco para poder trabajar a las órdenes de Manuel Pellegrini. El ex del Gremio de Porto Alegre entiende que podría recuperar su mejor versión al lado del preparador chileno, de ahí que aguarda novedades en este mes de enero para volver a tener la oportunidad de jugar, estando muy pendiente de la opción del Betis.

Otro de los nombres que vigila el Betis, como adelantó este pasado lunes Diario de Sevilla, es el de Antony, extremo del Manchester United. El brasileño no termina de tener protagonismo en el Manchester United y su agente, Junior Pedro, está abierto a la posibilidad de que el futbolista del cuadro inglés pueda salir a préstamo a lo largo del mes de enero en busca de un equipo en el que poder tener la continuidad que no tiene en estos momentos, a la espera de ver si su situación cambia con la llegada de Ruben Amorim. Por ello, el club de La Palmera vigila muy de cerca la situación de Antony, que cumple el perfil que busca la dirección deportiva, un extremo con velocidad, desborde y gol. No obstante, para movimientos importantes como éste debe haber salidas en el club de La Palmera, estando presente la posibilidad de que Assane Diao pueda dejar un hueco ante el interés de diferentes equipos, como el Como italiano.

Además del centro del campo y la banda derecha, el Betis trabaja para firmar un delantero que mejore el registro goleador de los actuales estiletes verdiblancos. Para ello, la posibilidad de una salida para Bakambu está presente en Heliópolis, donde también se rastrea el mercado de laterales izquierdos. Jugadores que eleven el nivel actual del plantel. 2025, aguinaldos para Pellegrini.