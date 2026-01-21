La salida del Betis a Salónica para jugar ante el PAOK
La expedición verdiblanco ha puesto rumbo a Grecia desde el aeropuerto de San Pablo a primera hora de la mañana
El Betis ha puesto rumbo a primera hora de la mañana de este miércoles a Salónica, donde se medirá al PAOK en la penúltima jornada de la fae liga de la Europa League. Una expedición encabezada por su presidente, Ángel Haro, que atendía a los medios antes de embarcar.
1/23La salida del Betis a Salónica para jugar ante el PAOK/ANTONIO PIZARRO
2/23La salida del Betis a Salónica para jugar ante el PAOK/ANTONIO PIZARRO
3/23La salida del Betis a Salónica para jugar ante el PAOK/ANTONIO PIZARRO
4/23La salida del Betis a Salónica para jugar ante el PAOK/ANTONIO PIZARRO
5/23La salida del Betis a Salónica para jugar ante el PAOK/ANTONIO PIZARRO
6/23La salida del Betis a Salónica para jugar ante el PAOK/ANTONIO PIZARRO
7/23La salida del Betis a Salónica para jugar ante el PAOK/ANTONIO PIZARRO
8/23La salida del Betis a Salónica para jugar ante el PAOK/ANTONIO PIZARRO
9/23La salida del Betis a Salónica para jugar ante el PAOK/ANTONIO PIZARRO
10/23La salida del Betis a Salónica para jugar ante el PAOK/ANTONIO PIZARRO
11/23La salida del Betis a Salónica para jugar ante el PAOK/ANTONIO PIZARRO
12/23La salida del Betis a Salónica para jugar ante el PAOK/ANTONIO PIZARRO
13/23La salida del Betis a Salónica para jugar ante el PAOK/ANTONIO PIZARRO
14/23La salida del Betis a Salónica para jugar ante el PAOK/ANTONIO PIZARRO
15/23La salida del Betis a Salónica para jugar ante el PAOK/ANTONIO PIZARRO
16/23La salida del Betis a Salónica para jugar ante el PAOK/ANTONIO PIZARRO
17/23La salida del Betis a Salónica para jugar ante el PAOK/ANTONIO PIZARRO
18/23La salida del Betis a Salónica para jugar ante el PAOK/ANTONIO PIZARRO
19/23La salida del Betis a Salónica para jugar ante el PAOK/ANTONIO PIZARRO
20/23La salida del Betis a Salónica para jugar ante el PAOK/ANTONIO PIZARRO
21/23La salida del Betis a Salónica para jugar ante el PAOK/ANTONIO PIZARRO
22/23La salida del Betis a Salónica para jugar ante el PAOK/ANTONIO PIZARRO
23/23La salida del Betis a Salónica para jugar ante el PAOK/ANTONIO PIZARRO