Pellegrini, a la llegada de la expedición verdiblanca al aeropuerto de San Pablo.
Pellegrini, a la llegada de la expedición verdiblanca al aeropuerto de San Pablo. / Fotos: Antonio Pizarro

La salida del Betis a Salónica para jugar ante el PAOK

La expedición verdiblanco ha puesto rumbo a Grecia desde el aeropuerto de San Pablo a primera hora de la mañana

El Betis ha puesto rumbo a primera hora de la mañana de este miércoles a Salónica, donde se medirá al PAOK en la penúltima jornada de la fae liga de la Europa League. Una expedición encabezada por su presidente, Ángel Haro, que atendía a los medios antes de embarcar.

