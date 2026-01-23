Seis victorias del Betis en veintidós visitas a Mendizorroza

El Betis, que este domingo disputará su partido de la vigésima primera jornada de LaLiga en Mendizorroza, ha ganado en seis de sus veintidós visitas oficiales (27 por ciento del total) al campo del Deportivo Alavés, donde, además, ha cosechado nueve empates (41 %) y encajado siete derrotas (32 %).

Los béticos no ganaron en Vitoria en sus nueve primeros partidos allí, todos los disputados en el siglo XX, pero vencieron por la mínima en sus dos primeras visitas de la presente centuria: con un gol de Capi en la temporada 2001-02 y con un tanto de Fernando en la 2002-03.

En la campaña 2014-15, en Segunda, el Betis se impuso en Mendizorroza por 1-2, con tantos de Jorge Molina, Rubén Castro y el local Toti; y en la 2017-18, en la máxima categoría, logró el triunfo por 1-3 en un encuentro en el que Sobrino marcó el gol babazorro e hicieron las dianas visitantes Javi García y Loren, autor de un doblete.

Las dos primeras visitas del conjunto verdiblanco al Alavés con Manuel Pellegrini en su banquillo se saldaron con sendas victorias por 0-1. Tello marcó en el debut oficial del técnico chileno, en agosto de 2020 mientras que Borja Iglesias decantó el duelo en la temporada 2020-21.