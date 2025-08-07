Sergi Altimira tras el amistoso contra el Como: "Con ganas de que llegue la semana que viene"

El Betis empató contra el Como en su penúltimo test de pretemporada, en un encuentro de alta dureza donde vimos imágenes poco propias de un amistoso. En lo meramente deportivo, los de Pellegrini, que salieron con un once prácticamente titular, cayeron derrotados en el último suspiro tras el gol del ex del Zaragoza, Iván Azón.

Sergi Altimira, que volvió a ser titular por segundo encuentro consecutivo habló para los medios del club, aunque no se refirió a los incidentes que se produjeron durante el partido. Sobre el encuentro ante el equipo de Cesc Fàbregas, expresó lo siguiente: "Al final nos tenemos que centrar en nosotros, hacer las cosas bien para llegar bien."

En cuanto a la segunda mitad, señaló que "con las dos expulsiones ha habido más espacios. Al final, 10 contra 10, pues tienes que correr más, y bueno...". "Hemos salido bastante bien en la segunda mitad, pudiendo empatar el partido y, como una lástima el último gol," agregó el centrocampista catalán, después de que el Betis lograra igualar el marcador con los goles de Isco y Junior Firpo. Incluso el malagueño pudo haber hecho el 3-2.

Sobre el momento del equipo explicó Altimira que es bueno que se vayan cogiendo buenas sensaciones y que "la pretemporada sirve para llegar lo mejor posible a la primera verdad. A nivel personal el jugador señaló que se nota "físicamente muy bien" y que está "acabando de de coger el punto perfecto, pero ayudando al equipo como siempre y donde el míster me ponga".

Ya empiezan a pensar en el duelo contra el Elche, en el que se estrenarán en LaLiga. Aunque antes, el sábado, se medirán al Málaga en el último partido para las probaturas. Altimira comentó que llevan "tres semanas pensando en la primera jornada y en llegar en las mejores condiciones." "Con ganas de que llegue la semana que viene," concluyó.