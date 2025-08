Tote: "Lopera no me parecía serio, no era de fiar"

Jorge López Marco, más conocido como Tote, contó distintas experiencias de su trayectoria en el podcast 'Los Fulanos' y no recordó precisamente con cariño su etapa en el Betis, que duró una temporada y media.

"Nada más firmar ya vi que me había equivocado, estaba Lopera… Estaba gente con la que yo sabía que iba a tener problemas con ellos. Nada más firmar dije: me he equivocado". decía el delantero madrileño respecto a su llegada al club en 2003.

Respecto a Lopera lo definía cómo un "personaje": "Ahí en Andalucía hay un prototipo que hacen gracia y a mucha gente les caen bien, pero a mí no me gustan. No me parecen serios, no son de fiar para mí. Entonces, cuando firmé les miré y me di cuenta de que me había equivocado y que iba a tener problemas", afirmaba sobre una intuición que considera que se cumplió: "Sabía que iba a explotar y así me pasó".

En el mercado invernal de la 04-05 llegó al Málaga, aunque venía de estar seis meses apartado del resto del equipo: "Me ponían a entrenar a las tres de la tarde en Sevilla para joderme", concluía sobre su etapa en Heliópolis.