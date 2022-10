Síntomas de que padeces Crohn, la enfermedad que sufre Angy

Hace pocos días, la famosa actriz Angy Fernández reveló en sus redes sociales (concretamente en Instagram) que había sido diagnosticada con la enfermedad de Crohn. Así lo revelaba en una foto de ella tirada en una camilla de hospital, donde aclaraba que su ingreso en el hospital no se trataba de apendicitis como al principio ella creía y así hizo creer a sus seguidores: "Night in the hospital, porque una no sabe si tiene apendicitis o gases, pero puede ser lo primero". Con la foto que subió aclaró que se trataba de la enfermedad de Crohn y de que con suerte saldría en uno o dos días: "Gracias por preocuparos, no es apendicitis. Diverticulitis o enfermedad del Crohn".

¿Qué es la enfermedad de Crohn?

Según explica un experto profesional de la clínica académica Mayo Clinic, el doctor Bill Faubion la enfermedad de Crohn "es un tipo de enfermedad intestinal inflamatoria que provoca la hinchazón de los tejidos del tracto digestivo, que a su vez puede producir dolor abdominal, diarrea grave, cansancio, pérdida de peso y malnutrición".

¿Qué es lo que causa esta enfermedad?

Todavía no se saben las causas que pueden provocar esta enfermedad. Pero según Angy Fernández dejó entrever en su post de Instagram, el hecho de ser celiaco puede tener algo que ver: "Siendo celíaca, más posibilidades había".

Si bien es cierto que no se conoce las causas exactas de esta enfermedad, algunos factores como pueden ser el estrés, la ansiedad y una mala alimentación pueden agravar seriamente los síntomas.

También se sabe que hay virus y bacterias que pueden llegar a desencadenar la enfermedad. Otra de las causas es la herencia, puesto que las personas que tengan familiares con esta enfermedad tienen más probabilidad de tenerla.

Otras cosas que se consideran factores de riesgo para la enfermedad de Crohn son:

Tabaco.

Antiinflamatorios no esteroides (ibuprofeno y naproxeno por ejemplo).

¿Cuáles son los síntomas?

Como bien explicó Angy en su perfil cuando la ingresaron, ella sentía un fuerte dolor abdominal. Este es uno de los síntomas de la enfermedad de Crohn. Pero eso no es todo, la sintomatología de esta enfermedad es extensa, y se pueden ver seriamente afectados el intestino delgado y el intestino grueso.

Los síntomas generales de esta enfermedad:

Diarrea.

Dolor abdominal.

Afectación perineal.

Sangre en las heces.

Pérdida de peso.

Pérdida de apetito.

Fiebre.

En algunos casos puntuales se pueden dar: