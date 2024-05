Usos del láser en Ginecología: menopausia y rejuvenecimiento vaginal

El láser ginecológico o láser intravaginal tiene múltiples aplicaciones. Una de ellas, en la que insistiremos, es el alivio de los síntomas asociados a la menopausia, como la sequedad vaginal y la pérdida de tono y elasticidad de los músculos de su zona íntima. Además, puede ayudar a las mujeres que han tenido varios partos a mejorar su amplitud o atrofia vaginal. El ginecólogo del Centro Médico Teknon, el doctor Javier del Pozo Roselló, afirma que el blanqueamiento de la región genital es recomendable para tratar problemas leves de incontinencia de orina y mejorar la apariencia de la zona íntima. Según Roselló, su uso en ginecoestética no solo es una solución estética, sino que también ayuda a "recuperar el placer en las relaciones sexuales y eliminar la incontinencia".

¿Qué es el rejuvenecimiento vaginal?

El rejuvenecimiento vaginal permite mejorar la zona íntima de la mujer y paliar los cambios externos e internos que ocurren en el área vaginal debido al paso del tiempo y a eventos propios del aparato reproductor femenino, como el parto, los cambios hormonales o la menopausia. Muchas mujeres experimentan pérdida de tono en su vagina, incontinencia urinaria, sequedad vaginal y molestias durante las relaciones sexuales o al practicar deportes con la edad. Además, pueden aparecer picores, pérdida de sensibilidad y, en situaciones extremas, prolapsos. La doctora Solanye Navas, ginecóloga del Hospital Quirónsalud Murcia, explica que gracias al rejuvenecimiento vaginal pueden tratarse estos problemas, y puede hacerse sea cual sea la edad de la mujer afectada.

La doctora Navas destaca que en Quirónsalud se emplea el láser de CO2 en las técnicas de revitalización vaginal. Gracias a los efectos térmicos mínimos del tratamiento, se produce colágeno de alta calidad. Esto resulta en una mayor grosor de la mucosa y una mayor hidratación y elasticidad del tejido. Además de todos los problemas mencionados, el láser ginecológico puede ayudar a las mujeres que experimentan dolor al tener relaciones sexuales, cicatrices de episiotomía y pacientes que quieren cambiar la apariencia de sus genitales. El rejuvenecimiento vaginal también elimina las verrugas vulvares causadas por HPV.

Láser en el tratamiento de la menopausia

La doctora Ana Pascual, quien se especializa en ginecología y obstetricia en la Clínica Quirónsalud Alcázar, señala que este descenso puede provocar cambios en la mucosa que cubre la vagina, como la disminución de su espesor, la pérdida de elasticidad y la disminución de los pliegues vaginales, además de disminuir el flujo sanguíneo y la flora vaginal, lo que aumenta la probabilidad de infecciones.

La doctora explica que hay tres tipos de síntomas asociados con la menopausia: síntomas genitales, como picor, irritación y sequedad vaginal; síntomas urológicos, como incontinencia, especialmente durante la noche, y molestias al orinar; y alteraciones sexuales, como una disminución de la líbido y dolor durante las relaciones sexuales. En algunas pacientes se combaten las molestias de la menopausia con tratamientos hormonales, pero esto a veces no es posible o no funciona. El láser se puede utilizar en el tratamiento de la menopausia, asociado tanto a tratamientos hormonales como no hormonales.

¿Cuáles son los beneficios del tratamiento con láser? La recuperación de la fisiología genital a través del aumento del espesor de la pared vaginal es el objetivo principal del tratamiento. Esto se logra "mediante la bioestimulación de la producción de colágeno en la piel y mucosa de la vulva y la vagina", explica la doctora Pascual. Según ella, "las pacientes encuentran un alivio de los síntomas como la sequedad, el dolor con las relaciones y la sintomatología urinaria" debido al uso del tratamiento.

Más aplicaciones del láser vaginal

El uso del láser en ginecología es relativamente nuevo, según la doctora Isabel María Blanco Herráez, Jefa del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Quirónsalud Marbella. Sin embargo, brinda múltiples opciones de tratamiento en diferentes fases de la vida, en "patologías propias de la mujer en edad reproductiva, en el postparto y en la pre y menopausia".

La doctora explica que el láser vaginal puede usarse para resolver dos problemas funcionales muy comunes: "atrofia y sequedad vaginal, pérdida de elasticidad vaginal después del parto o debido a la menopausia, incontinencia urinaria leve o moderada, condilomas y verrugas genitales".

El calentamiento de una región hace que los tejidos se regeneren naturalmente, lo que estimula la producción de colágeno. La doctora Blanco destaca que el láser ginecológico es una tecnología segura, inocua y efectiva. Se lleva a cabo de manera ambulatoria y sin anestesia en la propia consulta. El procedimiento es indoloro, rápido y no invasivo.