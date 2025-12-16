Cómo acceder a las ayudas de hasta 100 euros en gafas y lentillas para menores de 16 años disponibles desde este miércoles

Las ayudas directas para financiar gafas y lentillas a menores de 16 años comienzan a distribuirse desde este miércoles, según ha confirmado oficialmente el Ministerio de Sanidad. La ministra Mónica García ha participado personalmente en un acto de concesión de estas subvenciones, que forman parte del ambicioso Plan VEO y que podrán alcanzar hasta los 100 euros por beneficiario. Esta iniciativa, que supone un hito en la sanidad pública española, beneficiará a más de medio millón de niños y adolescentes que necesitan correcciones visuales en todo el territorio nacional.

"Hoy culminamos uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos desde el Gobierno de España, desde el Ministerio de Sanidad, que es proveer de gafas y lentillas a los niños de este país, a más de medio millón de niños que necesitan gafas o lentillas (...) a través de la sanidad pública", ha declarado García durante su visita a la Óptica Newlens en el madrileño barrio de Carabanchel. La titular de Sanidad ha subrayado que esta medida representa un salto cualitativo en la protección de la salud visual de los ciudadanos más jóvenes, incorporando por primera vez este tipo de prestaciones en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.

El plan cuenta con una dotación económica total de 47.775.000 euros para los años 2025 y 2026, lo que garantiza su sostenibilidad a medio plazo. Durante el evento, tanto la ministra como Juan Carlos Martínez, presidente del Consejo General de Ópticos Optometristas, han presenciado el proceso completo de concesión de estas ayudas a dos menores, desde la prueba de visión hasta la elección de las gafas y la aplicación directa de la subvención en el momento del pago.

¿Cómo acceder a las ayudas para correcciones visuales?

El procedimiento para beneficiarse de estas ayudas varía según la edad del menor. Los niños menores de seis años deberán acudir primero a un profesional sanitario que les realizará un examen visual y les proporcionará una prescripción médica. Con este documento, podrán dirigirse a cualquiera de las 2.300 ópticas que se han adherido al Plan VEO en toda España, fácilmente identificables mediante un distintivo visible en su establecimiento.

Para los mayores de seis años y hasta los 16, el proceso es más sencillo, ya que podrán acudir directamente a una de estas ópticas concertadas, donde los profesionales medirán la corrección visual necesaria y aplicarán la ayuda en el mismo momento de la compra. Esta diferenciación responde a los distintos protocolos sanitarios establecidos para cada grupo de edad, teniendo en cuenta las particularidades del desarrollo visual en diferentes etapas de crecimiento.

"Posiblemente sea la acción más importante en la historia de la salud visual en España. Tenemos que agradecer, que han sido muchos meses de trabajo, al Gobierno, al Ministerio y al Consejo General el poder tener una ayuda universal para todos los niños de España. La salud visual ya la tenemos recogida. Ahora tenemos que ir a por otros objetivos", ha manifestado Juan Carlos Martínez durante el acto inaugural.

Impacto del Plan VEO en la salud pública española

La implementación de estas ayudas representa un avance significativo en el ámbito de la salud pública, especialmente en lo referente a la atención visual infantil. Según datos del Ministerio de Sanidad, aproximadamente un 25% de los menores españoles necesita algún tipo de corrección visual, porcentaje que aumenta progresivamente con la edad. La detección temprana y corrección de problemas visuales resulta fundamental para el adecuado desarrollo académico y social de los niños.

Diversos estudios científicos han demostrado que los problemas de visión no corregidos pueden afectar negativamente al rendimiento escolar, provocando dificultades de aprendizaje que, en ocasiones, son erróneamente atribuidas a otros factores. Por ello, expertos en oftalmología infantil han valorado muy positivamente esta iniciativa, destacando su potencial para reducir desigualdades en el acceso a la salud visual.

La ministra García ha subrayado durante su intervención que "para esto sirve estar en el Gobierno, para avanzar, para transformar la sociedad, para mejorar y para hacer todos estos avances que al final benefician en este caso a los niños menores de 16 años". Con estas palabras, ha querido enfatizar el carácter transformador de unas ayudas que, más allá del apoyo económico directo a las familias, suponen el reconocimiento de la salud visual como un derecho fundamental que debe ser garantizado por el sistema público.

Colaboración público-privada en el sector óptico

El éxito del Plan VEO descansa en gran medida en la estrecha colaboración establecida entre el Ministerio de Sanidad y el sector óptico, representado por el Consejo General de Ópticos Optometristas. Las más de 2.300 ópticas adheridas al programa constituyen una amplia red que garantiza la accesibilidad de estas ayudas en todo el territorio nacional, incluyendo zonas rurales o menos pobladas donde el acceso a servicios sanitarios especializados puede ser más limitado.

Cada establecimiento participante contará con una señalización específica que lo acredita como centro colaborador, facilitando su identificación por parte de las familias beneficiarias. Además, estos profesionales han recibido formación específica sobre los protocolos y procedimientos administrativos necesarios para la gestión eficiente de las ayudas, minimizando así las cargas burocráticas para los usuarios y agilizando el proceso de concesión.

El modelo adoptado combina las ventajas de la financiación pública con la capilaridad y experiencia del sector privado, configurando un sistema mixto que podría servir de referencia para futuras ampliaciones de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud en otros ámbitos sanitarios. Juan Carlos Martínez ha destacado en su intervención que, tras muchos meses de trabajo conjunto, se ha conseguido implementar una ayuda universal que beneficiará a todos los niños españoles que la necesiten.

Proyección futura de las ayudas para salud visual

Aunque el Plan VEO está inicialmente enfocado en menores de 16 años, tanto desde el Ministerio como desde el Consejo General de Ópticos Optometristas han dejado entrever la posibilidad de ampliar en el futuro estas ayudas a otros colectivos vulnerables. Personas mayores con recursos limitados, pacientes con patologías específicas o ciudadanos en riesgo de exclusión social podrían ser los siguientes beneficiarios de programas similares si los resultados de esta primera fase resultan satisfactorios.

La dotación presupuestaria actual garantiza la continuidad del plan hasta 2026, pero fuentes ministeriales han señalado que se está trabajando ya en su posible prórroga y ampliación para los ejercicios siguientes. El objetivo a largo plazo es consolidar la salud visual como un elemento plenamente integrado en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud, equiparándola así a otras especialidades médicas tradicionalmente cubiertas por la sanidad pública.

Con la puesta en marcha de estas ayudas, España se sitúa entre los países europeos con políticas más avanzadas en materia de salud visual infantil, dando un paso decisivo hacia un modelo sanitario más inclusivo y comprensivo. El Plan VEO no solo supone un alivio económico para miles de familias, sino que establece un precedente importante para futuras políticas públicas en el ámbito de la prevención y el cuidado visual desde edades tempranas.