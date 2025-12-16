Subida del tabaco: estos son los nuevos precios que pagarás en 2026

El mercado tabaquero español se prepara para afrontar una nueva subida de precios en 2026. Tras los cambios que entraron en vigor el pasado 6 de diciembre de 2024, promovidos por fabricantes e importadores y validados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, los consumidores deberán hacer frente a un incremento significativo en el coste de cigarrillos, cigarros y picaduras de pipa. Esta medida supone un ajuste más en la política de precios del sector, que continúa adaptándose tanto a las exigencias tributarias como a las estrategias comerciales de las propias compañías tabaqueras.

La subida de precios afectará a numerosas marcas populares en el mercado español, con incrementos que variarán según el tipo de producto y la gama. Marcas emblemáticas como Marlboro, Chesterfield o L&M experimentarán aumentos considerables, lo que repercutirá directamente en el bolsillo de los fumadores. Este ajuste tarifario responde a una tendencia al alza que viene observándose en los últimos años y que refleja tanto la presión fiscal sobre el tabaco como la estrategia de las tabaqueras para mantener sus márgenes de beneficio en un contexto de descenso progresivo del consumo.

Nuevos precios por marcas de cigarrillos para 2026

El listado oficial de precios para el próximo año muestra incrementos significativos en las principales marcas de cigarrillos. La familia Chesterfield verá cómo sus precios oscilan entre los 5,00 y los 6,80 euros por cajetilla, dependiendo de la variedad. Destacan subidas como la del Chesterfield Original Duro, que alcanzará los 6,10 euros, o el Chesterfield Label con un precio de 5,00 euros por cajetilla estándar de 20 unidades.

En el caso de L&M, otra de las marcas con gran presencia en el mercado español, los precios se situarán entre los 5,25 y 5,85 euros. El L&M Blue Label Duro costará 5,85 euros, mientras que el L&M First Cut 100's será ligeramente más económico con un precio de 5,25 euros por cajetilla.

Para los consumidores de Marlboro, considerada una marca premium en el sector, el desembolso será notablemente mayor, con precios que oscilarán entre los 5,10 y los 11,70 euros. Las versiones clásicas como Marlboro Red Duro y Marlboro Gold Duro se situarán en 6,25 euros por cajetilla, mientras que formatos especiales como el Marlboro Red 40s alcanzará los 11,70 euros. Otras variantes como el Marlboro Touch Azul se mantendrán en 6,00 euros.

Completan el listado de cigarrillos las distintas presentaciones de Philip Morris, con precios que rondarán los 6,00 euros por cajetilla. El Philip Morris Filter King se comercializará a 6,10 euros, mientras que el Philip Morris Filter Kings Largo (20) tendrá un coste de 5,90 euros.

Cigarros y picaduras: precios premium para 2026

En el segmento de los cigarros, las subidas resultan aún más pronunciadas, alcanzando cifras considerablemente elevadas en marcas de alta gama. Destaca el caso del Plasencia Alma Fuerte Sixto I Hexágono Tubo, que costará 29,90 euros por unidad, tanto en el formato de 10 como en el de 3 unidades. En la gama Eladio Díaz, los precios oscilarán entre los 8,95 y los 10,95 euros la unidad, dependiendo del modelo elegido.

Mención especial merece el JG Tradición Tabacalera M. Humidor 2025, cuyo envase de 100 unidades alcanzará los 3.000 euros, convirtiéndose en uno de los productos tabaqueros más exclusivos del mercado español.

En cuanto a las picaduras para pipa, la marca Hookain Pumpgun Spy tendrá un precio de 3,60 euros en su formato de 50 gramos, mientras que la presentación de 200 gramos costará 12,50 euros.

Opciones económicas y diferencias de precios entre gamas

El mercado también ofrecerá alternativas más asequibles para los fumadores con menor presupuesto. Algunas marcas mantendrán versiones económicas, como el Chesterfield Label (20) que tendrá un precio de 3,00 euros, notablemente inferior a su versión estándar. El Chesterfield Original Duro en su versión económica costará 4,25 euros, frente a los 6,10 euros de su homólogo en la gama superior.

En el caso de Marlboro, la diferencia entre sus versiones premium y económicas será también significativa. El Marlboro Red Duro en su versión económica costará 4,40 euros, 1,85 euros menos que su versión estándar. Situación similar ocurre con el Marlboro Crafted KSB (20), que tendrá un precio de 3,50 euros en su versión más asequible.

El mercado del tabaco en España: contexto y evolución

El mercado tabaquero español ha experimentado una constante transformación en los últimos años, marcada por sucesivas subidas de precios y cambios regulatorios. España, como miembro de la Unión Europea, sigue las directrices comunitarias que buscan reducir el consumo de tabaco mediante políticas fiscales y sanitarias cada vez más restrictivas.

Estas subidas de precios se enmarcan en una estrategia más amplia de control del tabaquismo que incluye prohibiciones publicitarias, limitaciones al consumo en espacios públicos y campañas de concienciación sobre los efectos nocivos del tabaco. Todo ello ha contribuido a una paulatina reducción del número de fumadores en nuestro país, aunque España sigue manteniéndose entre los países europeos con mayor prevalencia de consumo.

Para 2026, la diferencia de precios entre marcas premium y económicas será más evidente, llegando en algunos casos a superar el 40% de diferencia para productos similares. Esta estrategia de segmentación permite a las tabaqueras mantener su cuota de mercado en diferentes perfiles de consumidores, desde aquellos con mayor poder adquisitivo hasta los más sensibles al precio.

¿Cómo afectan los impuestos al precio final del tabaco?

Un factor determinante en el precio final del tabaco es la elevada carga impositiva que soportan estos productos. En España, el tabaco está gravado con impuestos especiales, además del IVA, lo que hace que aproximadamente el 80% del precio que paga el consumidor corresponda a tasas e impuestos.

Los impuestos sobre el tabaco tienen una doble finalidad: recaudatoria y disuasoria. Por un lado, generan importantes ingresos para las arcas públicas, y por otro, intentan desincentivar el consumo elevando artificialmente su precio. Esta política fiscal explica en gran medida las frecuentes actualizaciones de precios que experimenta el sector.

Para los fumadores habituales, el impacto económico de estas subidas puede resultar considerable. Un consumidor que fume una cajetilla diaria de una marca como Marlboro Red Duro afrontará un gasto anual de aproximadamente 2.281,25 euros con los nuevos precios de 2026, lo que supone un incremento significativo respecto a años anteriores.

A continuación se encuentra la lista completa de marcas tabaqueras y sus nuvos precios por cajetilla o unidad.

Cigarrillos

Chesterfield Blue Duro: 6,10 euros/cajetilla.

Chesterfield Label (20): 5,00 euros/cajetilla.

Chesterfield Label 23: 5,60 euros/cajetilla.

Chesterfield Label Largo (20): 5,10 euros/cajetilla.

Chesterfield Original 100’s (20): 5,90 euros/cajetilla.

Chesterfield Original 25’s (25): 6,80 euros/cajetilla.

Chesterfield Original Blando: 6,00 euros/cajetilla.

Chesterfield Original Duro: 6,10 euros/cajetilla.

L&M Blue Blando: 5,75 euros/cajetilla.

L&M Blue Label Duro: 5,85 euros/cajetilla.

L&M First Cut: 5,55 euros/cajetilla.

L&M First Cut 100’s: 5,25 euros/cajetilla.

Marlboro Crafted 100s Box 20: 5,25 euros/cajetilla.

Marlboro Crafted 23: 5,75 euros/cajetilla.

Marlboro Crafted 35: 8,70 euros/cajetilla.

Marlboro Crafted Arctic (20): 5,50 euros/cajetilla.

Marlboro Crafted KSB (20): 5,10 euros/cajetilla.

Marlboro Gold 100’S: 6,00 euros/cajetilla.

Marlboro Gold Duro: 6,25 euros/cajetilla.

Marlboro Pocket Pack (Corto): 6,00 euros/cajetilla.

Marlboro Red 100’S: 6,00 euros/cajetilla.

Marlboro Red 40s: 11,70 euros/cajetilla.

Marlboro Red Blando: 6,25 euros/cajetilla.

Marlboro Red Duro: 6,25 euros/cajetilla.

Marlboro Red KS 22: 6,70 euros/cajetilla.

Marlboro Touch Azul: 6,00 euros/cajetilla.

Philip Morris Filter King: 6,10 euros/cajetilla.

Philip Morris Filter Kings Largo (20): 5,90 euros/cajetilla.

Cigarros y cigarritos

Plasencia Alma Fuerte Sixto I Hexágono Tubo (10): 29,90 euros/unidad.

Eladio Díaz La Diana Biloria Robusto 5 x 52 C(20): 8,95 euros/unidad.

Eladio Díaz Before and After Pasion Toro 5 1/2 x 54 C(20): 10,95 euros/unidad.

Plasencia Alma Fuerte Sixto I Hexágono Tubo (3): 29,90 euros/unidad.

Eladio Díaz La Diana Vencosme Toro 6 x 54 C(20): 9,95 euros/unidad.

Cigarros y cigarritos (envases especiales)

JG Tradición Tabacalera M. Humidor 2025 (El envase de 100): 3.000 euros/envase.

Picaduras de pipa

Hookain Pumpgun Spy (50 g): 3,60 euros/unidad.

Hookain Pumpgun Spy (200 g): 12,50 euros/unidad.

Cigarrillos

Chesterfield Label (20): 3,00 euros/cajetilla.

Chesterfield Original Duro: 4,25 euros/cajetilla.

L&M Blue Label Duro: 4,00 euros/cajetilla.

L&M Red Label Duro: 4,00 euros/cajetilla.

Marlboro Crafted KSB (20): 3,50 euros/cajetilla.

Marlboro Gold Duro: 4,40 euros/cajetilla.

Marlboro Red Blando: 4,40 euros/cajetilla.

Marlboro Red Duro: 4,40 euros/cajetilla.

Picaduras de pipa