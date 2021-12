Nuevos retos en artritis reumatoide

Respecto al incremento del arsenal terapéutico, Carlos Hoyo, director general en España de la compañía Galápagos, afirma que “aunque el abordaje de la artritis reumatoide ha cambiado significativamente en las últimas décadas, todavía existen personas que no responden a las opciones terapéuticas disponibles o pierden eficacia a lo largo del tiempo, por lo que continúan existiendo necesidades médicas no cubiertas en esta área”. Así, esta compañía trabaja para desarrollar y ofrecer medicamentos con nuevos mecanismos de acción que respondan a esas necesidades no cubiertas. Por otro lado, Hoyo subraya que esta patología “no solo supone la inflamación de las articulaciones, sino que provoca un deterioro funcional que puede llegar a ser muy incapacitante . Además, tiene un fuerte impacto social, emocional y laboral”.

Necesidades de los pacientes

A la hora de describir las necesidades de los pacientes, la presidenta de la Asociación Sevillana de Pacientes con Artritis Reumatoide (Asepar), María Ángeles Fernández, apunta al diagnóstico y tratamiento precoz como un objetivo constante. “Con los avances que contamos, no puede ser esperar más de dos años. La accesibilidad a los especialistas y a una atención integral es fundamental”. Además, matiza que “la enfermedad no es solo lo clínico, la patología tiene un gradiente social asociado, un gradiente psicológico que no se contempla”. Del mismo modo, la portavoz de Asepar indica que el paciente debe estar en la hoja de ruta y la toma de decisiones sobre su enfermedad. “La implicación de los pacientes contribuye a la sostenibilidad del sistema y aun es un reto que se entienda así. También la humanización de los procesos es imprescindible, orientada a la satisfacción y las prioridades de los pacientes. Para lograr esto es muy importante evaluar y obtener resultados en salud”. Además, hace hincapié en que “la atención en todas esas esferas debe estar estandarizada y normalizada; y no existan inequidades de acceso independientemente del médico o centro que te atienda. Hay que eliminar la variabilidad clínica. Hay planes estratégicos para lograrlo pera hace falta implantarlos”.