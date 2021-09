Un 34% de los estudios en marcha corresponde a terapias oncológicas

Promovido inicialmente en 2016, el Día Mundial de la Investigación del Cáncer tiene lugar todos los años el 24 de septiembre. Se estableció para apoyar el objetivo general de la Declaración Mundial sobre el Cáncer de 2013, que pedía reducciones importantes en las muertes prematuras por cáncer, así como mejoras en la calidad de vida y las tasas de supervivencia al cáncer. El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Ramón Reyes, ha reclamado el trabajo en red entre los hospitales españoles para compartir datos y favorecer la equidad en investigación en esta materia. El objetivo es aumentar las tasas de supervivencia en aquellos tumores que la tienen baja o estancada, como páncreas, esófago, estómago o laringe. Cada año, 100.000 pacientes son diagnosticados con algún tipo de estas neoplasias y, sin embargo, estas personas tienen menos posibilidades de supervivencia que los que son diagnosticados de otros tipos de cáncer. “Es fundamental que todos los pacientes tengan acceso a resultados investigación en cáncer, y la única forma es trabajar en red con los centros de excelencia”, ha añadido, insistiendo en que esta es el único camino para aumentar la supervivencia.

En este sentido, la Sociedad Española de Oncología Médica, coincidiendo con la celebración de este día, ha lanzado el Dossier SEOM 2021, que aglutina la actividad formativa e investigadora de los Grupos Cooperativos Nacionales de Investigación en Oncología Médica hasta diciembre de 2020. En este documento se pone de manifiesto que en la última década los 589 ensayos clínicos promovidos por los Grupos Cooperativos en España acercan a los 60.000 pacientes incluidos a los mejores tratamientos en cáncer. Como señala el presidente de SEOM, el doctor Álvaro Rodríguez-Lescure, “la investigación es imprescindible para lograr avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer que permitan, a su vez, alcanzar una mayor tasa de curaciones, una supervivencia más prolongada y una mejor calidad de vida de los pacientes oncológicos”.

El trabajo en red con centros de excelencia ayuda a mejorar el acceso a la innovación

El especialista remarca que “concretamente la investigación clínica, epidemiológica y traslacional académica, también denominada independiente, es decir la promovida por la comunidad científica, es crucial para mejorar la atención de los pacientes y mejorar la salud de la sociedad en general.

Por su parte, la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), la investigadora Maria A. Blasco ha recordado que la investigación es el camino para tener nuevos tratamientos contra el cáncer. “Es muy importante este día. El cáncer es una de las enfermedades más mortales, que más asustan, y sabemos que la única solución para que cada día nos de menos miedo es la investigación. La investigación es el camino para tener nuevos tratamientos contra el cáncer”, ha señalado en la apertura de la Jornada ‘Vacunas contra el Covid-19 y el control del cáncer’, celebrada por el CNIO el pasado jueves.

Incremento Los Grupos Cooperativos Nacionales de Investigación han promovido 589 ensayos Clínicos

“Hay que pensar que hace unos 50 años, más o menos, allá por los años 70, realmente casi no sabíamos nada de lo que era el cáncer; que era una enfermedad muy grave, mortal, pero no sabíamos realmente cuál era su origen”, ha recordado, para dar un repaso por el avance en tratamientos en estos últimos años en campos dispares como la radioterapia, quimioterapia, conocimiento molecular del tumor. Avances que han llevado a saber que hay que entender que el cáncer “es diferente en cada paciente”, con lo cual es realmente muy importante la investigación para entender qué origina el tumor de cada paciente y, así, poder tratarlo de una manera personalizada. “Ya hay muchos tratamientos personalizados, pero no tantos como nos gustaría”, se ha lamentado la investigadora.

Con motivo de la celebración de este día, Farmaindustria, que agrupa al sector de la industria farmacéutica en España, ha querido recordar el valor sanitario, económico y social de la investigación en medicamentos. Según el informe ‘El valor del medicamento desde una perspectiva social 2021’, realizado por la Fundación Weber y basado en la revisión de la evidencia científica, en los últimos 25 años se han aprobado más de 140 nuevos principios activos para tumores sólidos, y la supervivencia no ha dejado de crecer gracias a estas opciones terapéuticas. De hecho, un 70% de la mejora de la supervivencia en cáncer es atribuible a los nuevos tratamientos.

“Los resultados más alentadores de este esfuerzo de la industria farmacéutica por dar una respuesta a los pacientes con cáncer y sus familias son, sin duda, las cifras de supervivencia. Esta es una de las áreas en las que nuestras compañías están poniendo más empeño y en la que se están obteniendo mejores resultados, logrando así dar respuesta a la gran demanda que, por desgracia, implica el cáncer para nuestro sistema sanitario”, valora la directora asociada de Investigación Clínica y Traslacional de Farmaindustria, Amelia Martín Uranga.

Durante 2020, y a pesar de la pandemia provocada por el coronavirus, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha continuado autorizando ensayos clínicos de medicamentos, entre los que tienen gran relevancia los oncológicos. Concretamente, de los más de 1.000 estudios aprobados el año pasado, cifra récord en nuestro país, el 34% corresponden a medicamentos para tratar diferentes tipos de cáncer.