Un nuevo modelo para tratar la DMAE

Si la enfermedad no se detecta a tiempo, el pronóstico empeora

El manejo actual de la Degeneración Macular Asociada a la Edad neovascular se basa en el diagnóstico a través de Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) y en el tratamiento con fármacos antiangiogénicos que se administran a través de inyecciones intravítreas, pero es necesario administrarlas de forma periódica. “Es un tratamiento eficaz para controlar la enfermedad pero requiere ser iniciado precozmente y administrarse de forma periódica y continuada”, explica la especialista en Oftalmología del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, Elena Rodríguez. Si la DMAE neovascular no se detecta y trata precozmente, el pronóstico visual suele ser infausto. “Para ello es indispensable la exploración con OCT, que es una prueba no invasiva fundamental en las patologías de la retina. En el caso de la Degeneración Macular Asociada a la Edad del tipo neovascular necesitamos vigilar algunos signos tomográficos como el fluido sub e intrarretiniano para controlar la evolución de la enfermedad”, subraya la experta. Como consecuencia de la aparición de estos medicamentos intravítreos para enfermedades que antes no tenían tratamiento alguno, la carga asistencial se ha multiplicado por diez en la última década en las unidades de retina, según las estimaciones de la experta, lo que resulta imposible de asumir en el área quirúrgica o en consultas externas.