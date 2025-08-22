Agosto es el mes en el que se cae más el pelo: así es el efluvio telógeno agudo

El pelo en verano sufre muchísimo y agosto es el mes donde se produce más caída. Esta es una preocupación global que afecta tanto a hombres y mujeres por igual. Existen muchas causas que pueden explicarla, como no lavarse bien el cuero cabelludo u otras más graves como el efluvio telógeno agudo. Se trata de un trastorno capilar que provoca una disminución del cabello que resulta muy alarmante, ya que esta es muy evidente en un corto periodo de tiempo. No es una alopecia, este es reversible en la mayoría de los casos. Así que es el mejor momento para conocer esta enfermedad, las causas y cómo se puede solucionar.

Qué es el efluvio telógeno agudo

Aunque podamos pensar que esto ocurre al azar, es cierto que el cabello tiene unas fases de crecimiento. Estas se dividen en tres, la primera puede durar entre dos y siete años, la segunda en la que es folículo se prepara para descansar y dura apenas unas semanas y la tercera de reposo en el que el cabello ya no crece y se desprende para comenzar un nuevo ciclo. Normalmente, la mayoría de nuestro cabello se encuentra en la primera y un pequeño porcentaje pertenece a la tercera. Sin embargo, el efluvio telógeno se da cuando los folículos entran prematuramente en la tercera, por ello se produce la caída de mucho pelo al mismo tiempo. Este sería agudo si se presenta en una duración inferior a seis meses. Si dura más, este se convierte en crónico.

La principal causa es el estrés físico o emocional. Aunque también se puede dar por infecciones, cirugías mayores, un parto por los cambios hormonales, algunos medicamentos como anticoagulantes, anticonvulsivos o tratamientos hormonales, dietas restrictivas o déficit alimentario y cambios hormonales, por ejemplo el hipotiroidismo. Esta caída no es inmediata y se da de dos a tres meses posteriores de un factor que lo haya desencadenado, por lo que es más difícil encontrar la causa exacta.

Síntomas del efluvio telógeno agudo

Aunque el síntoma principal es una caída del pelo difusa, pueden aparecer otras que afecten a nuestra salud capilar como la caída abundante tanto al peinarse como lavarse el pelo, la sensación de pérdida de volumen, una mayor sensibilidad del cuero cabelludo y sensación de picor leve que se llama tricodinia. En esta enfermedad el folículo no se rompe, simplemente está en reposo.

Para el diagnóstico y el tratamiento, es necesaria la supervisión de un dermatólogo o tricólogo. En primer se debe conocer, que esta situación puede cambiar de tres a seis meses, siempre que la causa que lo originó no esté presente. Igualmente, si se toman las siguientes medidas, la recuperación puede ser más rápida. Primero, es necesario conocer que lo ha provocado. Si hay carencias en la alimentación, es necesario una suplementación nutricional. Uno de los suplementos que se prescribe para estimular el crecimiento es el minoxidil tópico. Durante las rutinas de cabello, es aconsejable no usar mucha calor y no hacerse peinados muy tirantes.

