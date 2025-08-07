Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre la creatina: "No necesitas una dosis alta salvo que estés muy estresado o duermas mal"

La creatina, tradicionalmente se ha relacionado con los culturistas y un suplemento que se utilizaba en los gimnasios, sin embargo, varios estudios han demostrado numerosos beneficios más allá de potenciar el rendimiento físico. Es una buena aliada para la salud cardiovascular, prevenir el Alzheimer y fortalecer los huesos. El cardiólogo Aurelio Rojas analiza en sus redes sociales las dosis idóneas para que tengan efectos positivos: "No se necesitan altas dosis salvo que se esté muy estresado o se esté durmiendo mal".

En los últimos años, ha ganado mucha importancia y todas las personas se preguntan por los beneficios que aporta la creatina y si tiene efectos adversos. A la segunda cuestión el cardiólogo Aurelio Rojas confirma que en las personas sanas no supone ningún riesgo para la salud. El grupo de población que más consume este suplemento son las mujeres posmenopáusicas porque supone una ayuda para la memoria, la fuerza muscular y la densidad ósea.

Beneficios de la creatina

Las personas que realizan ejercicios de alta intensidad encuentran en este suplemento el mejor aliado. La creatina mejora la recuperación y ayuda a prevenir lesiones. En adultos mayores, ayuda a ganar masa muscular y frena la osteoporosis. También actúa como antienvejecimiento y antioxidante. En cuanto a la salud mental, es una buena opción para mejorar la memoria y la capacidad cognitiva, así como reducir los síntomas de depresión y ansiedad. Igualmente, se necesita una mayor dosis que la que se necesita para una recuperación por ejercicio físico.

En enfermedades comunes como el corazón, el colesterol y la diabetes puede resultar beneficiosa. Los alimentos provenientes de los animales son los que incorporan la creatina. Un ejemplo de ello son las carnes rojas, algunos pescados y las aves.

Posibles efectos secundarios

Aunque la creatina aporta muchos beneficios, también como todos los alimentos se comenta que tiene distintos efectos secundarios que serán diferente en cada persona. Por ejemplo, no se indica daño renal, pero las personas que tienen problemas de riñón debe consultar al médico sobre la ingesta de este suplemento. Se debe empezar a consumirla con moderación, ya que las primeras veces se puede producir una retención de agua en los músculos que puede llevar a problemas de peso o molestias digestivas.

La creatina y el cabello

Una de las preguntas que más se repiten y que afecta a la población es si la creatina produce una caída del pelo. No existen estudios que lo confirmen, pero sí que produce un aumento de los niveles de dihidrotestosterona que está relacionado con pérdida de cabello. Igualmente, esto se debe a muchos factores como la genética, las hormonas y la salud en general de la persona afectada

Referencias bibliográficas: