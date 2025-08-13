DIRECTO
Babosil: el veneno que prolifera en España y resulta perjudicial para los perros

Qué es el babosil

El babosil ha sido retirado de algunas ciudades españolas por ser tan peligroso para niños y animales

Una mujer con su perro.
Las últimas noticias anuncian que ha proliferado un veneno por las calles que perjudican a los perros. Se trata del babosil que es un molusquicida que se utiliza en la horticultura y la jardinería para combatir babosas y caracoles. Este se presenta como líquido, que es imperceptible a los ojos humanos, en cebo granulado o micropellets. Su ingrediente activo es el metaldehido que es un compuesto químico que mata a los moluscos por contacto e ingesta. Su principal objetivo es eliminar babosas y caracoles. Al moverse sobre el producto, el molusco absorbe o inhala el metaldehído. También puede ser por una ingesta y finalmente se deshidrata.

Impacto sobre personas y animales

El babosil presenta un alto riesgo sobre perros y gatos. De hecho, la organización Dogyity junto con expertos del Centro Nacional de Información de Pesticidas de EE. UU. (NPIC) alerta sobre la peligrosidad del producto. Con que un perro lama o muerda un gránulo de babosil podría desarrollar temblores, vómitos, convulsiones o paro respiratorio. En San Sebastián se ha notificado la muerte de uno tras ingerir este producto. También, pone en riesgo a otros animales que se alimentan de moluscos, como mirlos o zorzales. Estas aves ingieren indirectamente el metaldehído y sufren efectos tóxicos e, incluso, letales.

En humanos la toxicidad es menor y puede causar desde irritación en la piel, ojos y vías respiratorias. El riesgo es mayor en niños porque es mucho más fácil que se contagien por la manipulación de los gránulos o su ingesta.

Otras alternativas menos tóxicas

Aunque no se hayan realizado estudios, desde la organización Doguify y el NPIC se recomienda el uso de fosfato de hierro o el EDTA de sodio y hierro. Además, proponen la recogida nocturna de moluscos. El fosfato de hierro es un compuesto mineral formado por hierro, fósforo y oxígeno. Se usa como molusquicida y es menos tóxico que el metaldehído. Tiene el mismo objetivo, aunque este interfiere con el metabolismo digestivo. La única diferencia es que es seguro para otras mascotas y aves, aunque se deben seguir las indicaciones. Este cuenta con la aprobación de la agricultura ecológica y el hierro liberado resulta un nutriente para el suelo.

El EDTA de hierro y sodio es una molécula que atrapa a los metales y los mantiene solubles en agua. En el caso del hierro lo mantiene estable y disponible. Se usa como fertilizante en suelos donde el hierro se bloquea. En cuanto a las babosas funciona como un molusquicida y el hierro es absorbido. En dosis controladas este resulta seguro para las plantas y el suelo. No es tan tóxico como el metaldehído, aunque en grandes cantidades puede provocar molestias digestivas tanto en personas como en animales.

