La dieta baja en carbohidratos ¿es buena?

La dieta baja en carbohidratos y la baja en calorías suelen llevar a error a aquellos que están interesados en las mismas. Son dos términos que a menudo pueden confundirse, dado que podría parecer que bajar los carbohidratos supondrá necesariamente una bajada de las calorías y viceversa, pero en realidad no son sinónimos.

Diferencias entre dieta baja en carbohidratos y baja en calorías

La diferencia es que en una dieta baja en calorías hay una reducción del total, en cambio, en una baja en carbohidratos únicamente hay una bajada en alimentos en los que predomina este macronutriente. Por lo tanto, se podría realizar una disminución de las calorías sin que ello implicase eliminar los carbohidratos, entre los que se encuentran el pan, el arroz o la pasta.

En una dieta baja en calorías el objetivo principal es la bajada de peso o grasa, en cambio en la que es baja en carbohidratos dependerá de los demás alimentos que se consuman en la dieta. Por ello los efectos varían en cada persona.

Definir los objetivos de la dieta

Elegir este tipo de alimentación no es una solución a largo plazo, porque las personas que siguen este tipo de dietas durante mucho tiempo, no suelen seguir el plan a rajatabla y por tanto no se obtienen los resultados deseados. Quizás esta dieta pueda servir para las personas más sedentarias, porque se controla un determinado grupo de alimento.

De hecho, son muchos los investigadores y nutricionistas que apoyan el consumo de hidratos de carbono en una dieta equilibrada puesto que son uno de los principales pilares. Son fuentes importantes de fibra (en el caso de los productos integrales), compuestos fenólicos, carotenoides y aportan beneficios para nuestra salud además de prevenir enfermedades como la diabetes tipo 2 y la obesidad.

Cuando se opta por ponerse a dieta, lo recomendable es ponerse en manos de profesionales de la nutrición para marcar los objetivos y no caer en prácticas que pueden ser perjudiciales para la salud. Además con una atención especializada cada uno recibirá las pautas personalizadas de lo que es mejor para su bienestar.