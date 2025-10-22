Si tus padres se sujetan a los muebles cuando caminan por casa, estos dos ejercicios fáciles les ayudarán a ganar seguridad

Caminar es algo que damos por hecho hasta que deja de ser tan fácil motivado por alguna operación, una caída, una temporada de reposo o, simplemente, el envejecimiento. El cuerpo también va cumpliendo años y los huesos y articulaciones se recienten.

Se trata de una sensación muy extraña porque, como indica este fisioterapeuta, "parece que el cuerpo va, por un lado, y los pies por otro". Esto no significa que te pase nada malo, simplemente, el cuerpo está desentrenado. Muchas personas caminan arrastrando los pies, miran al suelo todo el tiempo y pierden el equilibrio con facilidad. En definitiva, todo se reduce a que el patrón de marcha se está viendo alterado.

Para ello, es necesario ejercitar para fortalecer el tronco y, sobre todo, las piernas. Así que estos dos ejercicios que propone el perfil Fisio como terapia te vendrán de perla para volver a ganar seguridad en ti mismo y no tengas que buscar un apoyo en los muebles de casa.

Dos ejercicios fáciles para caminar con seguridad

Estos ejercicios se llaman en fisioterapia reeducación de la marcha. Son imprescindibles para recuperar la coordinación, la seguridad y la funcionalidad. Sin duda, enseñarle al cuerpo lo que siempre supo hacer.

El primer ejercicio consiste en caminar y apoyar el talón, llevando el pie hacia arriba de forma muy exagerada. El objetivo principal es fortalecer una musculatura que se llama tibial anterior. Una musculatura que permite tener mayor flexibilidad en el pie. Así no te caerás y no arrastrarás los pies.

El segundo ejercicio es ponernos en posición lateral y caminar como si fuésemos un cangrejo. Se dan tres pasos hacia un lado, primero, izquierda y después, repitiendo la misma serie hacia la derecha. Las personas que tienen mal equilibrio, como índica el fisioterapeuta, se pueden agarrar en la pared.

Qué enfermedades pueden causar que se camine de forma anómala

Existen muchas causas por las que tu cuerpo no responde y caminar puede ser muy complicado. Una de las más comunes es la artritis de las articulaciones de la columna, cadera, piernas y pies. Aunque también puede deberse a problemas de los pies como úlceras, espasmos u otros, fracturas, infecciones, lesiones, miositis, tendinitis, problemas en el oído interno o de vista.

La artritis es una enfermedad que causa inflamación en las articulaciones, es decir, en las zonas donde se unen dos o más huesos (como las rodillas, los tobillos, las caderas, los dedos.).

Cuando una articulación se inflama, el revestimiento interno (llamado membrana sinovial) produce más líquido sinovial y se engrosa. Esto provoca:

Dolor en la articulación.

en la articulación. Hinchazón y enrojecimiento .

y . Calor local (la articulación se siente más caliente).

local (la articulación se siente más caliente). Rigidez (dificultad para moverla).

(dificultad para moverla). Con el tiempo, si la inflamación no se controla, puede haber daño del cartílago y del hueso.

Cuando la artritis afecta las articulaciones de las piernas (como rodillas, caderas, tobillos o pies), puede dificultar o impedir caminar porque:

El dolor aumenta al moverse o al cargar peso. La rigidez limita el movimiento normal de las articulaciones. La inflamación reduce la estabilidad y la fuerza muscular. En casos avanzados, la destrucción del cartílago provoca deformidades o pérdida de la función articular.

Qué tipos de artritis existen

Artrosis (osteoartritis): desgaste del cartílago por uso o envejecimiento.

desgaste del cartílago por uso o envejecimiento. Artritis reumatoide: enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca las articulaciones.

enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca las articulaciones. Artritis por gota: causada por acumulación de cristales de ácido úrico.

