Migraña, una enfermedad banalizada e infravalorada

La migraña afecta a más de cinco millones de personas en España. Es una enfermedad infravalorada y banalizada por la sociedad, lo que provoca que no se entienda ni se vea como realmente es: una enfermedad neurológica y altamente incapacitante. Ese es uno de los mensajes que con motivo del Día Internacional de Acción contra la Migraña ha querido subrayar el impacto de la migraña crónica en los pacientes, presente en todos los ámbitos de su vida.

De los más de 5 millones de afectados por la migraña, más de 1 millón sufren esta enfermedad de forma crónica (más de 15 días con crisis de migraña al mes). Pese a esto, “es una enfermedad infradiagnosticada, ya que un 40% de los casos estarían sin diagnosticar y tarda más de 6 años en ser diagnosticada en nuestro país”, afirma la presidenta de la Asociación Española de Migraña y Cefalea (Aemice), Isabel Colomina.

Además, las personas con migraña tardan 5 años de media en conseguir un tratamiento efectivo para la enfermedad, según un reciente estudio sobre acceso a los tratamientos para la migraña realizado por la Alianza Europea de Migraña y Cefalea (EMHA). Según el doctor Pablo Irimia, neurólogo de la Clínica Universidad de Navarra y coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología, este retraso diagnóstico se debe a que los criterios diagnósticos no cuentan con un marcador en la sangre o estudios de resonancia, a que muchos profesionales no están familiarizados con los criterios , a que puede asociarse a muchas otras enfermedades, y a que muchos pacientes al considerarlo algo hereditario no acuden al médico.

Según el experto, “los pacientes con migraña durante una crisis padecen un dolor moderado-grave que les incapacita para hacer cualquier actividad laboral, familiar o social. Se considera que la incapacidad que provoca la crisis es absoluta, obligando a la persona a mantenerse aislada de los demás (porque le resulta especialmente molesta la luz y también el ruido) y acostada (porque el dolor empeora con la actividad física habitual)”.

Además, la migraña aparece de forma inesperada y uno de los desencadenantes más frecuentes es el estrés, por lo que es habitual que los pacientes tengan importantes limitaciones laborales.