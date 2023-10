Nuevo apoyo para dejar de vivir el cáncer de mama en soledad

Cuando el diagnóstico de cáncer de mama llega a la vida de una mujer no solo supone un recorrido en la lucha contra la enfermedad, sino que comienza un cambio en casi todas las esferas de su vida. Un cambio que no siempre es acompañado. Si bien es cierto que cada vez hay más apertura en las consultas médicas para abordar temas más allá de los tratamientos, las pacientes muchas veces se ven solas a la hora de buscar información sobre cómo el cáncer afecta a su nutrición, a su cuidado personal, a su sexualidad y vida en pareja. En este contexto se han dado a conocer la publicación de las ‘Guías de Ejercicio Físico, Nutrición, Sexualidad y Cuidado Personal para personas con cáncer de mama’, orientadas a las más de 35.000 personas en España que se ven afectadas por el cáncer de mama en España.

Esta iniciativa de Novartis, es fruto de la colaboración de las entidades de pacientes Federación Española de Cáncer de mama (Fecma), CMM, Gepac, AMOH e INVI, junto a los Grupos españoles de investigación académica y cooperativa en cáncer de mama Geicam y SOLTI. Como explicaba Paula González, miembro de Fecma y de la junta directiva de Amuccam, “el cáncer es un huésped que sale contigo, no se queda en la consulta, te lo llevas a tu casa, y tener esa opción para consultar todo en una sola es fantástico”. No obstante, tal y como reconoce González, “el doctor Google ofrece muchas posibilidades, pero la calidad puede ser pobre”. “Es cierto que hay grupos de profesionales que sí ofrecen información fiable, pero no siempre las pacientes logramos tener acceso a ellos, por eso es tan importante contar con referentes como estas guías”.

Por su parte, Begoña Bermejo, oncóloga médica coordinadora de la Unidad de Cáncer de mama del Hospital Clínico Universitario de Valencia, y miembro de Geicam, insistía en que estas guías también son claves para los propios profesionales. “Aunque yo siempre animo a las pacientes a preguntar sus dudas, es cierto que los profesionales a veces tenemos pocos recursos, por eso esta guía también es útil para nosotros”.

No obstante, el objetivo de estas guías es ser el complemento al tratamiento médico con el objetivo de abordar de forma integral las necesidades de los pacientes en esferas que, a veces, quedan fuera del alcance de la consulta médica.

Aunque los clínicos animan a resolver dudas en consulta, a veces faltan recursos

Sobre la sexualidad, tanto Bermejo como González reconocían que este sigue siendo un tabú que poco a poco se va rompiendo en las consultas, pero que muchas veces se deja de lado, “y también es salud”.

Asimismo, en cuanto a nutrición y ejercicio físico, Pilar Zamora, oncóloga del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario La Paz, exponía que “para muchas el diagnóstico es un momento de inflexión para hacer un cambio hacia hábitos de vida más saludables, y estas guías son precisamente una guía para cómo hacer ese cambio y también una motivación sobre beneficios reales de lo que puede suponer ese cambio”.

Por su parte, Quino Gávila, jefe clínico del servicio de oncología del IVO, explicaba que la realidad del cáncer es diversa y muchas veces los consejos de que encuentran en la red no están adaptados a las distintas necesidades.