Solo un 42% de pacientes con cáncer conoce las opciones terapéuticas existentes

Cada vez se habla más del empoderamiento del paciente, de la necesidad de que se responsabilice de sus hábitos saludables, pero también, de que participe de forma activa en sus tratamientos. Algo que resulta difícil si no tiene una información adecuada para ello. Con el objetivo de medir si, en el caso de los pacientes oncológicos, estos disponen de un buen conocimiento sobre las nuevas terapias, especialmente sobre los tratamientos de inmunoterapia, la Fundación Más que Ideas ha realizado una encuesta online a más de 580 pacientes. De la misma se desprenden conclusiones como que 1 de cada 3 pacientes afirma que su opinión ha influido poco o nada en la toma de decisión de su tratamiento. Un dato que concuerda con que casi la mitad de los pacientes ignorase si la inmunoterapia era una opción terapéutica para su tipo de cáncer.

Manejar las expectativas

Otra de las cuestiones que ponía de manifiesto este estudio es que el desconocimiento de los pacientes y la información que encuentran, sobre todo en internet y en medios de comunicación, puede llegar a confundir sus expectativas, si no se contrasta con su médico. Sobre esta cuestión, el periodista sanitario Xavi Granda, vicepresidente de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, revelaba que muchas encuestas sobre ciencia dejan entrever que “la sociedad tiene un mal conocimiento sobre ciencia de base”, lo que puede tener peores consecuencias cuando se habla de cáncer. Por ello, esta educación en salud debe ser “un trabajo de todos y no solo de los medios de comunicación”. Por último, Inmaculada Escriche, como paciente tratada con inmunoterapia, reflexionaba que las verdaderas expectativas del paciente pasan en primer lugar por sobrevivir, después por cronificar la enfermedad si esta no se llega a curar y después por vivir con la mejor calidad de vida posible. Estela Paz–Artal, inmunóloga del mismo centro, incidía en que respecto a los biomarcadores, estos se podrían definir como “un parámetro biológico que se puede medir para entender mejor el proceso diagnóstico o la evolución del paciente”, aunque ahora mismo gran parte de la revolución está en que permiten “saber cuáles son las terapias más adecuadas para determinados grupos de pacientes”.