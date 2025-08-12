Una farmacéutica explica cómo desinfectar las heridas correctamente: "El alcohol es solo para pieles sanas"

Las heridas son la puerta de entrada para muchas bacterias, virus y otros microorganismos que causan infecciones. Saber cómo desinfectarlas correctamente puede resultar crucial para prevenir complicaciones. Es un acto muy sencillo que pocas personas aplican porque muchas de ellas no le ven la importancia que tienen. Sin embargo, una farmacéutica explica cuáles son los mejores desinfectantes y para qué tipos de personas son aptos. En verano, con el aumento de las actividades al aire libre y el hecho de que pasemos más tiempo haciendo ejercicio o, simplemente en la playa o en la piscina, aumenta el riesgo de tener heridas, tales como quemaduras o raspaduras.

Cómo se puede producir una herida en el cuerpo

Una herida es una interrupción de la continuidad de la piel y ocurre cuando se rompen las capas protectoras que actúan como barrera frente a los gérmenes, por una respuesta inflamatoria para destruir posibles patógenos, por una coagulación para detener alguna hemorragia o proteger la zona y como cicatrización regenerando el tejido que ha sido dañado. Cualquier entrada de bacterias por una mala desinfección puede acarrear problemas de salud que impiden la cura de la herida.

Protocolo para desinfectar una herida

En primer lugar, lavarse las manos es un básico que muchas veces se puede olvidar. Debe ser al menos 20 segundos y utilizar tanto agua como jabón. Es el primer paso para no introducir bacterias a la herida. Esta debe estar limpia con agua o suero fisiológico que arrastrará la suciedad visible. No se debe usar algodón porque puede dejar fibras pegadas en la piel, es mejor el uso de las gasas estériles. Si hay algún resto se debe proceder a su retirada y, posteriormente, aplicar un antiséptico como la clorhexidina, siempre evitando el betadine sobre todo, las personas con tiroides o alérgicas al yodo o embarazadas. Se debe evitar el uso de alcohol, sobre todo, en pieles que no están sanas. Para cubrirla y protegerla, la mejor opción es una gasa estéril o un apósito transpirable.

Qué pasa si no se desinfecta una herida

Si no se desinfecta una herida, puede haber riesgo de sufrir alguna patología porque las bacterias y otros virus pueden entrar fácilmente por ese acceso. Una de ellas es la infección bacteriana, la celulitis que es una infección profunda de la piel que provoca hinchazón y dolor, abscesos que es acumulación de pus bajo la piel, la infección del tétano y se debe a la contaminación por la tierra o el metal oxidado y la sepsis que es una respuesta inflamatoria que puede causar la muerte.

Heridas más comunes en verano

Durante el verano, es mucho más fácil que la piel sufra con alguna herida. Normalmente, se pasa mucho más tiempo fuera de casa y eso da lugar la presencia de más actividad al aire libre. Un ejemplo puede ser los cortes en la playa o en la piscina con algún tipo de concha o los bordes de los azulejos. Si no se trata rápido se podrá sufrir las consecuencias. Al jugar más tiempo al aire libre el riesgo de caídas es mayor y, con ellas, las raspaduras por superficies de cemento o arena que pueden dejar restos incrustados.

Las ampollas también son habituales y pueden aparecer por las rozaduras o por el roce prolongado debido a largas caminatas que se pueden hacer por lugares poco frecuentados el resto del año. Las picaduras con herida son recurrentes y las más comunes son las de los insectos o las medusas que pueden generar lesiones al rascarse. Si estas no se limpian bien pueden generar una sobreinfección. Las quemaduras solares son otras habituales por la exposición excesiva al sol.

