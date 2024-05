Acúfenos: qué son, síntomas y los consejos de este otorrinolaringólogo para aliviarlos

A veces escuchamos ruidos pero de manera interna. Se debe a los llamados acúfenos que son ruidos producidos por el oído interno que los pacientes refieren como pitidos, zumbidos, chasquidos, palpitaciones y otras variaciones.

Los acúfenos son una enfermedad que no tiene cura, pero se pueden llevar a cabo terapias con las que reducir los síntomas de manera efectiva.

El síntoma más común es un zumbido persistente o intermitente que se percibe en uno o en los dos oídos. Estos sonidos tienen diferentes intensidades que pueden variar en un tono similar al de un murmullo bajo, hasta un agudo chirrido. Algunas personas describen el sonido que escuchan similar al de un silbido.

Otras oyen como un pitido, pero suele pasarles después de haber estado expuestos a ruidos fuertes. Son menos frecuentes los acúfenos que el paciente escucha como un rugido o estruendo y, en algunos casos, llegan a estar sincronizados con el pulso del ritmo cardíaco. A la sensación que experimentan en este sentido, se le conoce como tinnitus pulsátil.

Debido a los ruidos que escuchan de manera constante las personas que sufren esta patología, independientemente de su intensidad, realmente se encuentran con muchas dificultades para escuchar los sonidos del exterior, por lo que puede suponer un grave problema ya que si va andando por la calle, tendrá dificultades para escuchar, por ejemplo, cuándo se les acerca un vehículo.

Los acúfenos pueden tener diferentes orígenes. Una de las causas más comunes es la exposición a ruidos fuertes, como pueden ser los de una maquinaria pesada, conciertos o dispositivos electrónicos o por infecciones en el oído que impiden escuchar con nitidez.

Pero los acúfenos también pueden aparecer por otras causas como, por ejemplo, puede ser una consecuencia de otra patología. La hipertensión, problemas de tiroides, enfermedades cardiovasculares, problemas en la articulación temporomandibular (ATM) o tumores en el oído pueden causar acúfenos son patologías que habitualmente puede generar acúfenos.

Al igual que también puede ser una consecuencia de las propiedades que contienen algunos medicamentos o si has sufrido alguna lesión en la cabeza o el cuello, puede afectar a los nervios relacionados con la audición y causar acúfenos.

Con todo esto, tampoco quiere decir que las personas que tengan acúfenos vayan a quedar sordas. En cualquier caso, el otorrinolaringólogo, Xavier González Compta, explica en el siguiente vídeo que tienes que hacer si tienes acúfenos.

"Gracias a la existencia de la plasticidad neural, podemos revertir esta alteración, devolviendo la normalidad a la vía auditiva"

Tratamiento y manejo

No existe una cura única para los acúfenos, pero varios enfoques pueden ayudar a manejar los síntomas. "Gracias a la existencia de la plasticidad neural, podemos revertir esta alteración, devolviendo la normalidad a la vía auditiva, dejando el acúfeno a nivel subcortical (subconsciente) y quitando la molestia", declaran desde la Clínica Universidad de Navarra.

De esta forma, el acúfeno se convierte en un estímulo irrelevante, algo así como llevar gafas o un reloj, que el cerebro no detecta y si en algún momento lo hiciera, no será molesto para la persona. Este tratamiento es la terapia de reentrenamiento o habituación que consiste en utilizar generadores de sonido o audífonos que producen sonidos de fondo para enmascarar los acúfenos.

Se puede llevar a cabo, por un lado, mediante terapia cognitivo-conductual con el objetivo de que el paciente cambie su percepción negativa y reacción emocional al tinnitus. Esto se lleva a cabo intentando que la señal que escuche sea neutra.

Por otro lado, la terapia de reentrenamiento se puede hacer con sonido para que "el acúfeno se quede a nivel subcortical en la vía auditiva, de forma que no se perciba y deje de molestar".