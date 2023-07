Atelofobia: el síndrome de 'Barbie' que provoca un miedo irracional al fracaso y la imperfección

Procrastinación: La procrastinación suele ser común en aquellos que sienten este miedo a no ser suficientes, ya que evitan enfrentar tareas o desafíos para los cuales creen que no están a la altura o no son lo suficientemente competentes para afrontar con éxito. Incluso llegan a evitar situaciones desafiantes por temor a no poder realizarlas satisfactoriamente, lo que puede llevar a perder oportunidades de crecimiento personal y profesional.