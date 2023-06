Los motivos detrás de los recurrentes problemas mentales en personajes famosos o con éxito como Alejandro Sanz

Es precisamente lo que se ha pasado al cantautor por excelencia de nuestro país, Alejandro Sanz, quien ha compartido un mensaje en las redes sociales que refleja su estado emocional actual. En sus propias palabras, ha expresado: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. A veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual."

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

Sin embargo, este valiente paso no es la primera vez que un personaje conocido decide darlo. De hecho, artistas de éxito internacional como Justin Bieber, Ariana Grande, Billie Eilish, Ed Sheeran, Selena Gómez o Miley Cirus, entre otros muchos, han pasado por etapas en las que la salud mental les ha puesto contra las cuerdas. Problemas que siempre han existido y que otros tantos han escondido detrás de las drogas, el alcohol o, en los casos más trágicos, suicidios. Y aquí es donde muchos se preguntan, ¿Por qué? Con fama, éxito, dinero y reconocimiento, ¿Cuáles son los motivos detrás de estos frecuentes problemas mentales en personas que admiramos y parecen tenerlo todo? Te lo contamos.

Factores que aumentan los problemas mentales en famosos