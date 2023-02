La salud mental de niños y adolescentes, al límite

De ahí su preocupación por las carencias en la asistencia mental en el sistema público y el aumento de las demandas. "Ante el aumento de demanda asistencial no ha habido una respuesta acorde en la sanidad pública para que contemos con los medios suficientes", sentencia.

En esta línea, la doctora García Bernal radiografía sin tapujos la complejidad del fenómeno y el peso que puede tener la falta de recursos actuales en la sanidad pública. "El suicidio es la primera causa de muerte no natural en esa franja de edad desde hace muchísimo tiempo y cada año se replican los datos. Yo parto de que España es uno de los pocos países europeos que a nivel estatal no cuenta con un plan de prevención de suicidio unificado. Eso llama la atención", afirma con contundencia. "Además está demostrado que en población Trans , por poner un ejemplo, las tasas son muchísimo más altas que en la población cis. Mi tesis doctoral precisamente trata sobre personas Trans y suicidio. La alarma actual es porque quizás ya es hora de que viendo el importante aumento de los casos demos un paso al frente y se pongan soluciones sobre la mesa", añade.

La psiquiatra pone especial énfasis en el alarmante aumento del número de adolescentes que se están iniciando en actividades parasuicidas o conductas que acaban siendo declaradamente autolíticas. "Son jóvenes que no han aprendido a gestionar el malestar emocional de forma más sana y recurren a la autolesión como medio ansiolítico, para calmarse. Si tuvieran los recursos y facilidades de acceso a una psicoterapia donde trabajar el manejo emocional, probablemente se redujeran mucho estas conductas. En chicos deprimidos o con mucho malestar muchas veces sólo ven la solución en el suicidio", atestigua.

Pero, sobre todo, "comportamientos de autolesiones e ideas de muerte con antecedentes de intentos de suicidio", explica. Esto es, actos deliberados para lesionar el cuerpo, pero que, a priori, no son un intento autolítico, sino una forma dañina de afrontar una situación emocional.

Por lo que ve en su consulta en Sevilla, la doctora advierte de un perfil mayoritario de pacientes que responden al de mujeres jóvenes, de 12 a 16 años, con muchos cambios de humor y una inestabilidad emocional e impulsividad. "Me llegan muchas pacientes con irritabilidad, mal rendimiento académico e incluso absentismo o mala relación con sus padres , que puede desencadenar en agresiones. "También adolescentes con rasgos inestables de personalidad que en futuro con mucha probabilidad acabarán siendo diagnosticados de trastorno límite de la personalidad", apunta.

La doctora García Bernal pone el acento en el "acceso sin límites" a las redes sociales como una responsabilidad importante detrás del momento actual en el que se encuentra la salud mental de niños y adolescentes. "Creo que el acceso sin límites está siendo muy perjudicial . Los adolescentes son un colectivo muy vulnerable y en ellos es muy frecuente el fenómeno de la imitación de conductas", indica. También, el haber tenido que enfrentarse en edades tempranas a un confinamiento extremo sin precedentes a consecuencia de una crisis sanitaria. "Eso ha afectado mucho a adolescentes y niños, pero también a adultos. En el caso de los más jóvenes, tuvieron que pasar mucho tiempo sin un contacto social real y por ejemplo, fue un desencadenante de pasar más horas en las redes sociales y otras tecnologías. También hizo que aumentara la ansiedad y el ánimo depresivo por no poder salir", apostilla.

Desde la vocación a la élite de la Psiquiatría en España

La doctora Cristina García Bernal siempre tuvo claro que quería estudiar Psiquiatría. Siempre destacó entre las mejores, desde antes de sus estudios en la Facultad de Medicina, donde llegó tras haber sido reconocida como la estudiante con mejor calificación en selectividad hasta su formación como residente en el Hospital Virgen del Rocío. No dudó en irse al extranjero para seguir aprendiendo y así llegó a la International Language Academy in Canada y al Semmelweis University in Internal Medicine Department, en Budapest. Ahora esa vocación y buen hacer le ha dado sus frutos en forma de éxito, convirtiéndose a sus 30 años en la profesional más joven de los nominados en esta edición de los Doctoralia Awards, en los que se ha sido premiado como la tercera mejor psiquiatra de España. Ejerce en Sevilla, donde montó su clínica privada hace dos años, pero también realiza una gran labor de divulgación en Instagram desde su perfil @garciabernalpsiquiatra.