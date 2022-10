Vivir con depresión en la juventud: ''afrontar que tienes que levantarte y vivir, te parece la muerte''

El problema es que muchos de los afectados no quieren reconocer el problema ante su círculo. No buscan ayuda profesional ni acuden a un amigo cercano. Esto hace difícil el diagnóstico precoz y que permite a la enfermedad que avance a pasos agigantados. ''Con el tiempo, no salía ni de mi cuarto, iba a los sitios y estaba como ausente, abandoné mis responsabilidades, no me importaba ni me hacia ilusión nada. Es un agujero negro; el simple hecho de tener que levantarte y vivir, te parece la muerte'', declara la joven con dificultad.

También confiesa que sufrió insomnio, falta de apetito, pérdida de peso, desesperación y mucha culpabilidad en los momentos de lucidez. ''Me sentía rota por dentro, a la par que no tenía fuerzas para atender a mis responsabilidades y mi entorno, tampoco ponía medios para solucionarlo. Eso me creaba frustración y me hacía caer en un bucle infinito de angustia'', asevera.

En cuanto a la idea de 'querer desaparecer', sostiene que estuvo en su mente durante mucho tiempo. ''Pensaba que eso me ahorraría el sufrimiento a mí y a los míos, pero ahí fue cuando decidí pedir ayuda''.

TRATAMIENTO