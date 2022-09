Todo lo que debes saber acerca de la terapia española contra adicciones como las tecnologías, las redes o las compras

Los 'yonquis' a las tecnologías y a otras prácticas que las mismas facilitan, suman millones de casos en el mundo, algunos no conscientes de ello debido a que vivimos en un ecosistema digital integrado de pleno en la sociedad. En este sentido, la ONG Protégeles, que colabora con la Comisión Europea, señala que en España el 1,5% de los ciudadanos ya es adicto a las nuevas tecnologías, y el 21% de los jóvenes está en riesgos de 'engancharse' al móvil y desarrollar fobia a estar sin su terminal.

Hospital Gregorio Marañón ha estrenado AdCom, un centro para tratar adicciones comportamentales de esta nueva era como el juego de apuestas, videojuegos, sexo, compras compulsivas y De hecho, artistas aclamadas como Selena Gómez han confesado ser tratados a nivel psicológico de esta adicción. La propia actriz y cantante declaró que alejarse de las redes le salvó la vida. Buscando una solución a estos casos, elha estrenadoun centro para tratarde esta nueva era como el juego de apuestas,, sexo, compras compulsivas y redes sociales, todo ello desde una perspectiva sanitaria y psicosocial.

Cómo se accede y a quién va dirigido

Según indicaron en la presentación de esta nueva unidad, el tratamiento se brindará a dos grupos poblacionales de forma diferenciada: los menores de 12 a 17 años de edad, acompañados de sus padres o tutores; y adultos mayores de 18 años. Dentro de estas adicciones, se tratan 5 con esferas diferentes: el trastorno por juego de apuestas, el trastorno por adicción a los videojuegos, por adicción a las redes sociales, al sexo y a la compra. Las más problemáticas y frecuentes entre jóvenes recaen en los videojuegos y las redes, pero más del 75% en la primera de ellas.

cita a través del siguiente enlace: En cuanto al acceso a este nuevo servicio, desde el pasado mes de julio ya se puede pedira través del https://citawebadcom.sanidadmadrid.org/Acceso/Servicio.aspx . De esta forma, los podrán acceder al programa sin necesidad de pasar por su médico de Atención Primaria ni su centro de Salud Mental.

Después, una vez citados, el proceso de cribado se realizará en el Hospital público Gregorio Marañón, cumplimentando unos cuestionarios para delimitar su grado de adicción y afectación psicológica o psiquiátrica. Los adultos podrán rellenarlos a través de su Tarjeta Sanitaria Virtual o una tablet que proporcionará el propio hospital, al igual que en el caso de los menores y sus padres. Por este dispositivo pueden pasar unas 100 personas a la semana.

Si los expertos detectan que existe un uso problemático, pero no existe adicción, se deriva a dispositivos donde la persona recibirá información y formación para el buen uso de esas conductas; si no existe adicción ni uso problemático, se le comunica, pero no se le dará cita", detalló el Gobierno regional en un comunicado.

¿En qué consiste?

La terapia está dirigida por profesionales del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón, integrado por un psiquiatra de adultos, uno de niños y adolescentes, un psicólogo experto en adicciones, una enfermera especialista en salud mental y un trabajador social.