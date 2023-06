Respirar, comer, beber y dormir. Siempre nos han hablado de determinadas necesidades básicas para poder vivir y a veces muchos se las van saltando poco a poco dañando su cuerpo con poco margen para solucionar los problemas a posterior. Dormir mal puede incrementar hasta un 20% la mortalidad. Porque, al igual que no vale dejar de comer una semana y después hartarte un par de días para recuperar, el sueño no se recupera. Al cuerpo no se le engaña con una siesta los fines de semana. El cansancio se acumula y termina pasándole factura a nuestra salud. Atento a lo que sucede en tu cuerpo cuando duermes menos de seis horas al día.

¿Cuántas horas deberías dormir según tu edad? Hablamos de seis horas porque es el umbral mínimo de sueño que establecen la amplia mayoría de los expertos. Nunca se debe dormir menos de 6 horas ni más de 10 (desde adolescentes hasta adultos). Y hasta un 30% de la población mundial asegura dormir menos de 6 horas. En España, la Sociedad Española de Neurología (SEN) ya ha dado la voz de alarma, detectando que hay más de un 10% de la población que padece algún tipo de trastorno de sueño crónico y grave. Trastornos que han podido comenzar con gestos comunes como quedarnos hasta altas horas de la noche viendo la televisión, leyendo o chateando con nuestros colegas de otros continentes. Renunciar a horas de sueño nunca es buena idea.

Dormir menos de seis horas afecta a la atención, la memoria y la consolidación del aprendizaje

Los adultos necesitan entre seis y siete horas diarias para no generar deuda de sueño. Y debe primar un sueño de calidad para no empezar a tener desajustes físicos y mentales ¿De qué tipo? Pues dormir menos de seis horas afecta a la atención, la memoria y la consolidación del aprendizaje. Disminuye la capacidad de estar alerta y aumenta las opciones de que cometamos errores impropios.

Daños mentales y consecuencias físicas

Además, cuando dormimos menos, obligamos al cerebro a hacer un esfuerzo extra y esto hace que nuestro estado de ánimo empeore. Aquellos que duermen menos de seis horas de forma prolongada se vuelven personas más intolerantes y menos creativas, se enfadan con facilidad y están más expuestos a tener episodios de ansiedad o caer en la depresión.

Esta carencia de sueño no sólo afecta a la salud mental, sino que también ataca directamente al cuerpo. Aumentan las posibilidades de sufrir obesidad, diabetes o enfermedades del corazón, ya que hay estudios que aseguran que dormir poco tiene consecuencias directas en el aumento del peso, afectando al metabolismo.

Por último, cuando dormimos por debajo del umbral establecido, el proceso del sueño no trabajo lo necesario y bajan las defensas, por lo que es más común sufrir los ataque de virus y bacterias.