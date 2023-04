Barriga hinchada por estrés: cómo distinguirla y ponerle remedio

Durante la semana en algunos momentos se siente una sensación de pesadez, inflamación o tensión en el estómago, sensación que se torna en incómoda e incluso, en algunas ocasiones, dolorosa. Esta situación puede estar dada por multitud de motivos como una cena demasiado pesada que no ha sentado nada bien, una menstruación inminente o no haber ido al baño correctamente durante algún tiempo.

Pero sobre todo la hinchazón abdominal está relacionada de una forma muy estrecha con una presencia excesiva de gases que se producen en el sistema digestivo. Estos suelen surgir debido a que se están produciendo muchos gases o por estrés en el estómago.

Este tipo de estrés, igualmente relacionado con la salud mental, está relacionado con la salud digestiva. Este malestar generalizado, ante situaciones peligrosas o nuevas, termina repercutiendo, provocando o agravando problemas en el transito intestinal, así como en el resto de la salud que rodea al estómago.

Pero, ¿qué es lo que causa esta inflamación por estrés?

Depende. Cada persona puede tener una causa o un motivo para que surja este tipo de estrés. Ya pueden ser problemas laborales, personales, familiares o con la pareja que mantengan a la persona en un estado de estrés constante y mantenido durante un tiempo. Esto termine desencadenando problemas de salud en estos los aspectos, afectando de una forma u otra a la salud digestiva y por ende a la hinchazón abdominal provocada por este motivo.

La variedad de causas para este problema puede también estar relacionado con causas como la dispepsia funcional, término para los síntomas recurrentes de malestar estomacal que no tienen una causa obvia pero que provoca hinchazón o ardor de estómago, gases excesivos o dolor de estómago que puede no estar relacionado directamente con la ingesta de alimentos. Este trastorno suele estar relacionado de forma directa con situaciones estresantes.

Otro motivo que podría provocar la hinchazón es mantener una mala alimentación. La alimentación es el pilar fundamental de la salud digestiva e intestinal. Mantener una dieta equilibrada y rica en fibra ayudará a que este tipo de situaciones mejoren.

Como prevenir la hinchazón

Para tratar y poder atacar el problema desde la raíz, lo ideal y más recomendable es identificar cual es el motivo del estrés, para así evitarlo todo lo posible. Algo que no siempre resulta posible para todos. Por ello, a veces las causas que provocan este estrés en el estómago son inevitables por lo que, para estos casos, la mejor técnica para aliviar los síntomas de la hinchazón es realizar ejercicios que favorezcan el manejo del estrés.

Algunas actividades recomendadas pueden ser el ejercicio físico, o la meditación, practicas que no solo mejoran la salud intestinal si no la salud en general.