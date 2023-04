La controvertida ozonoterapia, ¿la cura para todo?: desde el cáncer hasta la migraña

En los últimos años, ha habido una creciente popularidad en el uso de terapias alternativas o complementarias por parte de famosos y celebridades. Muchos de ellos han hablado públicamente sobre sus experiencias, muchas de ellas controvertidas y cuestionadas por la propia comunidad médica. Entre ellos, los más populares han sido la acupuntura, la medicina holística o la ozonoterapia, entre otros. Esta popularidad ha llevado a que muchas personas estén interesadas en probar estas terapias alternativas, mientras que otros advierten que pueden ser peligrosas y potencialmente dañinas si se utilizan en lugar de tratamientos médicos convencionales. Una de las mencionadas, la ozonoterapia, ha vuelto al centro del debate tras las declaraciones de Gwyneth Paltrow en el podcast The Art of Being Well, conducido por el doctor Will Cole. Tras hablar sobre sus extrañísimas rutinas de belleza y tratamientos de salud, la oscarizada actriz reconoció que se había sometido a un tratamiento de ozonoterapia por vía rectal. ¿Cómo funciona este tratamiento que muchos presentan como 'la cura para todo'?

Antes de dar esta información, es importante destacar que esta afirmación es extrema y no está avalada por la mayoría de las organizaciones médicas y de salud. Por ello, aunque algunas terapias alternativas pueden tener beneficios en ciertas condiciones médicas, es crucial que se lleven a cabo bajo la supervisión de un profesional médico y que no se abandonen los tratamientos médicos convencionales sin la recomendación y aprobación de un médico.