Botulismo: Qué es, síntomas y riesgos de la afección relacionada con las operaciones estéticas en Turquía

Turquía se ha convertido en un destino popular para las operaciones estéticas en los últimos años, con una industria que ha crecido rápidamente debido a la demanda de pacientes que buscan procedimientos más asequibles en comparación con otros países. Muchos turistas médicos llegan a Turquía para someterse a cirugías cosméticas, como trasplantes de cabello, liposucción y aumento de senos. Sin embargo, con la popularidad de estas operaciones estéticas también ha surgido una preocupación creciente sobre la seguridad y la calidad de los procedimientos, especialmente aquellos realizados en clínicas no reguladas y con personal no capacitado. Ahora, una alerta sanitaria ha sido emitida por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), debido a un brote de botulismo que ha ocurrido en una clínica turca, que ha afectado a doce pacientes de Alemania, así como a uno en Austria y otro en Suiza. Diez de estos pacientes recibieron inyecciones de toxina botulínica intragástrica en el mismo centro médico en Estambul a finales de febrero pasado. ¿Qué es el botulismo?, ¿qué riesgos conlleva? y, ¿cuáles son los síntomas?

En este sentido, la creciente demanda de tratamientos estéticos 'low cost' ha provocado que el riesgo de complicaciones graves también aumente. Así, los pacientes que se exponen a procedimientos con productos no homologados, en centros sin las correctas normas higiénicas y personal no cualificado, no solo corren el riesgo de botulismo, sino que también pueden experimentar reacciones alérgicas graves, deformidades permanentes, infecciones graves, hemorragias, daño tisular, cicatrices visibles y otros efectos secundarios no deseados.Estos riesgos son significativamente mayores en instalaciones no reguladas, donde la esterilización adecuada y la atención postoperatoria pueden no estar disponibles.

¿Qué es el botulismo?